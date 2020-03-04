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Эрдоган рассчитывает на прекращение огня в Идлибе после переговоров в Москве

Дмитрий Песков также выразил надежду, что переговоры российского и турецкого лидеров позволят преодолеть кризис в Сирии

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Турция рассчитывает, что вскоре после переговоров президентов Турции и РФ Тайипа Эрдогана и Владимира Путина будет установлен режим прекращения огня в сирийской провинции Идлиб. Об этом турецкий лидер сообщил в среду журналистам после выступления в парламенте.

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"Мы ожидаем от [предстоящих в четверг в Москве] переговоров скорое установление режима прекращения огня", - приводит слова Эрдогана телеканал NTV.

Кроме того, президент Турции прокомментировал заявление спецпредставителя США по Сирии Джеймса Джеффри о том, что Вашингтон готов предоставить Анкаре боеприпасы для ведения операции в сирийской провинции Идлиб. "Я направил подобный запрос [президенту США Дональду] Трампу", - подчеркнул он.

Ранее в среду пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил надежду, что переговоры российского и турецкого лидеров Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, запланированные на 5 марта, позволят понять причины Идлибского кризиса и прийти к набору мер по его прекращению.

Теги
Путин, Владимир ВладимировичСирияТурцияРоссияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликтВстреча Путина и Эрдогана в Москве
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