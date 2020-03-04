Президент Сербии назначил парламентские выборы на 26 апреля

БЕЛГРАД, 4 марта. /ТАСС/. Парламентские выборы в Сербии пройдут 26 апреля. Об этом сообщил в среду президент страны Александар Вучич в специальном обращении к народу.

"Через полчаса я подпишу документ о назначении выборов на 26 апреля. Желаю всем удачи", - заявил он.

Таким образом в стране официально стартовала предвыборная кампания. Ранее спикер парламента Майя Гойкович назначила на 26 апреля местные выборы.

Правящая Сербская прогрессивная партия пойдет на выборы во главе с президентом Вучичем. В состав партии также вступила премьер-министр страны Ана Брнабич, которая ранее была беспартийной.

Предстоящая избирательная кампания пройдет по новым правилам. Барьер для попадания партий в парламент будет снижен с 5% до 3% голосов. Кроме того, согласно новым правилам, в каждом избирательном списке на местных и парламентских выборах должно быть не менее 40% женщин.