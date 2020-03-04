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Распространение коронавируса нового типа

Источник: Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом

Первый случай заболевания выявлен среди служащих европейских институтов
Здания штаб-квартир Совета ЕС и Еврокомиссии EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ
Описание
Здания штаб-квартир Совета ЕС и Еврокомиссии
© EPA-EFE/STEPHANIE LECOCQ

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у одного из служащих структур ЕС в Брюсселе. Об этом в среду сообщил журналистам источник в европейских институтах в Брюсселе.

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"Я могу подтвердить, что среди служащих европейских институтов есть первый подтвержденный случай заражения коронавирусом. Количество общественных мероприятий и доступ в здания институтов (Еврокомиссию, Европарламент и Совет ЕС - прим. ТАСС) будут ограничены", - сообщил он.

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Распространение коронавируса нового типа
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