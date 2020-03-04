Источник: Еврокомиссия и Европарламент ограничили работу из-за заразившегося коронавирусом

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Еврокомиссия, Европарламент и Совет ЕС сокращают количество публичных мероприятий и ограничивают доступ в свои здания после обнаружения коронавируса у одного из служащих структур ЕС в Брюсселе. Об этом в среду сообщил журналистам источник в европейских институтах в Брюсселе.