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Зариф и Лавров обсудили по телефону ситуацию в Идлибе

Также стороны обсудили астанинский процесс

ТЕГЕРАН, 4 марта. /ТАСС/. Министры иностранных дел Ирана и России Мохаммад Джавад Зариф и Сергей Лавров провели в среду телефонный разговор, обсудив ситуацию в сирийской провинции Идлиб. Об этом сообщает пресс-служба иранского внешнеполитического ведомства.

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"Главы МИД Ирана и России провели телефонный разговор, в ходе которого обсудили текущую ситуацию в Идлибе и астанинский процесс", - говорится в сообщении.

Кроме того, стороны "затронули события, связанные с коронавирусом и двусторонние экономические связи".

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
Лавров, Сергей ВикторовичИранСирияРоссияКризис в СирииЗариф, Мохаммад ДжавадСирийско-турецкий конфликт
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