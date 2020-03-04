{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Сирийско-турецкий конфликт

Министр обороны ФРГ сочла возможным обсуждение санкций против РФ из-за ситуации в Идлибе

Аннегрет Крамп-Карренбауэр напомнила, что ранее ЕС ввел ограничительные меры против РФ после начала кризиса на Украине

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России в связи с эскалацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом она заявила в среду в эфире телеканала N-TV на фоне обострения ситуации с беженцами на границе Турции и ЕС.

На эту тему
Битва за Идлиб. Мотивы Эрдогана, мечты Запада и задача для России

Она напомнила, что в прошлом ЕС ввел ограничительные меры против РФ после начала кризиса на Украине. "С моей точки зрения, такой вопрос (о введении санкций против России - прим. ТАСС) актуален и в Сирии", - отметила она.

Крамп-Карренбауэр и ранее высказывалась за усиление давления на РФ из-за ситуации в Идлибе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявляла, что в провинции следует установить перемирие.

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

Из-за обострения ситуации появилась угроза увеличения потока беженцев в Европу, что вызывает обеспокоенность в том числе у Германии. Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявлял, что заявления представителей Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в зоне деэскалации Идлиб и критика этих стран в адрес руководства России и Сирии несостоятельны.

Сочинское соглашение между РФ и Турцией от сентября 2018 года предполагает создание в идлибской зоне деэскалации буферной зоны в 15-20 километров от ее границ, чтобы развести силы боевиков, сконцентрированных в Идлибе, и правительственные войска Сирии. Россия неоднократно заявляла, что Турция не выполнила свои обязательства по вытеснению террористов из демилитаризованной зоны.

Теги
Меркель, АнгелаСирияТурцияГерманияРоссияКрамп-Карренбауэр, АннегретСирийско-турецкий конфликт
Реклама на ТАСС
Борьба с изменениями климата
ЕК представила закон о климате, призванный сделать ЕС климатически нейтральным к 2050 году
Еврокомиссия приступила к публичным консультациям по будущему европейскому климатическому закону
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС