Министр обороны ФРГ сочла возможным обсуждение санкций против РФ из-за ситуации в Идлибе

БЕРЛИН, 4 марта. /ТАСС/. Министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр считает, что Евросоюзу следует рассмотреть вопрос о введении новых санкций в отношении России в связи с эскалацией в сирийской провинции Идлиб. Об этом она заявила в среду в эфире телеканала N-TV на фоне обострения ситуации с беженцами на границе Турции и ЕС.

Она напомнила, что в прошлом ЕС ввел ограничительные меры против РФ после начала кризиса на Украине. "С моей точки зрения, такой вопрос (о введении санкций против России - прим. ТАСС) актуален и в Сирии", - отметила она.

Крамп-Карренбауэр и ранее высказывалась за усиление давления на РФ из-за ситуации в Идлибе. Канцлер ФРГ Ангела Меркель со своей стороны заявляла, что в провинции следует установить перемирие.

Ситуация вокруг сирийской провинции Идлиб обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. Российское оборонное ведомство сообщило, что попавшие под огонь сирийских военных бойцы ВС Турции были в рядах террористов.

Из-за обострения ситуации появилась угроза увеличения потока беженцев в Европу, что вызывает обеспокоенность в том числе у Германии. Руководитель российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлев заявлял, что заявления представителей Турции, ЕС и США о миллионах беженцев в зоне деэскалации Идлиб и критика этих стран в адрес руководства России и Сирии несостоятельны.

Сочинское соглашение между РФ и Турцией от сентября 2018 года предполагает создание в идлибской зоне деэскалации буферной зоны в 15-20 километров от ее границ, чтобы развести силы боевиков, сконцентрированных в Идлибе, и правительственные войска Сирии. Россия неоднократно заявляла, что Турция не выполнила свои обязательства по вытеснению террористов из демилитаризованной зоны.