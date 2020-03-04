Пентагон приступил к изучению промышленной базы для создания гиперзвукового оружия

ТАСС, 4 марта. Министерство обороны США приступило к глубокому изучению промышленной базы для создания гиперзвукового оружия, чтобы понять слабые места в стремлении Америки к обладанию высокоскоростными наступательными и оборонительными технологиями. Об этом сообщил еженедельник Defense News.

Марк Льюис, директор департамента исследований и разработок в области модернизации Минобороны США, сообщил, что для определения "критических узлов" в поставленной задаче был создан новый совещательный орган по вопросам гиперзвуковых войн, который возглавляют он и заместитель министра обороны США по закупкам Кевин Фэйхи.

"Каково состояние нашей базы, готова ли она к производству в тех масштабах, которые мы ожидали? Очевидно, что сейчас мы можем разрабатывать концепции, разрабатывать прототипы, но серийное производство - это совершенно другая задача, - сказал Льюис. - Это возможности производства, возможности производственной базы, высокотемпературные материалы".

"Мы хотим быть уверенными в том, что не только являемся поставщиками первого уровня, но и ищем других комплектаторов, необходимых для обеспечения серийного производства".

Льюис сказал, что ожидает "первоначального отчета" от этой исследовательской группы в ближайшие несколько месяцев, а также отметил, что данная работа будет "постоянной деятельностью", которая развивается по мере того, как гиперзвуковая стратегия и процесс развития становятся более ясными.

В качестве примеров, которые необходимо рассмотреть, Льюис указал на вопросы о том, как для гиперзвуковых крылатых ракет с воздушно-реактивным двигателем может потребоваться прямоточный ВРД со сверхзвуковым горением (ПВРДсг). Возглавляемый им департамент в настоящее время не знает наверняка, какие у него есть материалы или ноу-хау для реализации такой задачи в рамках промышленной базы.

В ряде докладов Пентагона за последние два года отмечались серьезные опасения по поводу оборонной промышленной базы, особенно когда речь идет о высококачественных материалах и знаниях в вопросах проектирования ракет. В некоторых случаях единственным поставщиком критических материалов является Китай, страна, которая вынуждает США вкладывать средства в гиперзвуковое оружие.

Льюис, который занимал должность главного ученого в Военно-воздушных силах с 2004 по 2008 год, также подчеркнул важность наращивания рабочей силы, в частности, путем обеспечения стабильного финансирования гиперзвуковых исследований в университетах, в сотрудничестве с которыми департамент находится на ранних этапах создания гиперзвукового консорциума.

"Мы особенно заинтересованы в том, чтобы задействовать части университетского сообщества, те нетрадиционные слои, которые еще не освоили базовую высокоскоростную механику жидкостей и газа, но которые могут привнести другие возможности, такие как наведение, навигация и контроль, разработка материалов, системная инженерия, - сказал он. - Мы считаем, что это важно не только для концепций развития, но и для того, чтобы рабочая сила была доступна в промышленности, а также в наших государственных лабораториях".

В 2021 финансовом голу департамент запросил $3,2 млрд на исследования, разработку, испытания и оценку средств, связанных с гиперзвуковым оружием.