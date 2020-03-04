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Еврокомиссия выступила против открытия внешних границ Евросоюза для беженцев

Еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон заявила, что Брюссель должен защищать европейские границы

БРЮССЕЛЬ, 4 марта. /ТАСС/. Внешние границы Евросоюза не должны открываться для беженцев. Об этом заявила на пресс-конференции в Брюсселе еврокомиссар по внутренним делам Илва Йоханссон, комментируя сообщения о создании Турцией иллюзии открытых границ ЕС.

"Внешние границы ЕС не открыты и не должны открываться", - сказала она.

По ее словам, Брюссель должен защищать европейские границы. "Конечно, мы должны защищать наши внешние границы. И, конечно, это должно происходить в соответствии с международным правом и фундаментальными правами человека", - добавила она.

Ранее в четверг министр обороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр подвергла критике решение Турции прекратить сдерживать поток беженцев, которые стремятся попасть на территорию ЕС. Она также упрекнула турецкое руководство в том, что оно намеренно дезинформирует беженцев. По мнению министра, Турция "создает ложную картину того, что границы открыты и можно свободно въехать в Европу".

28 февраля агентство Reuters со ссылкой на турецкого чиновника сообщило, что в Анкаре приняли решение не останавливать сирийских беженцев, которые стремятся попасть в Европу по морю или суше. Сотрудникам турецкой полиции, береговой охраны и погранпереходов дано указание не предпринимать никаких действий в случае возникновения потока беженцев из Сирии. Такое решение было принято после гибели в ночь на 28 февраля 36 турецких солдат в сирийской провинции Идлиб.

В разгар миграционного кризиса в 2016 году Брюссель и Анкара заключили соглашение, согласно которому Турция закрыла свои границы с ЕС для мигрантов, а Евросоюз заплатил за это €6 млрд. Евросоюз также пообещал Анкаре безвизовый режим, однако не сдержал это обещание, потребовав от Турции сначала пересмотреть свое антитеррористическое законодательство. К настоящему моменту на территории Турции скопились свыше 3,5 млн мигрантов, желающих попасть в Европу.

Теги
СирияТурция
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