{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Катастрофа Boeing-737 под Тегераном

Канада и Украина призвали Иран обеспечить Киеву доступ к "черным ящикам" сбитого самолета

При расследовании авиакатастрофы должна быть максимальная прозрачность, отметил глава канадского МИД Франсуа-Филипп Шампань

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Канада и Украина призывают Иран предоставить доступ к "черным ящикам" разбившегося под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" и передать их Киеву. С соответствующими заявлениями в среду выступили на совместной пресс-конференции в Киеве министры иностранных дел двух стран Франсуа-Филипп Шампань и Вадим Пристайко.

На эту тему
Крушение украинского Boeing в Тегеране. Главное

"Мы должны призвать Иран дать доступ к "черным ящикам", - заявил Шампань, добавив, что при расследовании авиакатастрофы должна быть максимальная прозрачность. "Должна быть прозрачность, это не даст возможности для возникновения сговоров, поэтому доступ к ящикам необходимо обеспечить", - подчеркнул он.

В свою очередь Пристайко заявил, что прошло уже достаточно продолжительное время с момента катастрофы, которое позволяет Украине сделать вывод о том, что у Ирана нет достаточных ресурсов для расшифровки бортовых самописцев. "В соответствии с этим МИД Украины работает над тем, чтобы забрать черные ящики для расследования. У нас для этого есть не только основания, ящики принадлежат Украине, так как самолет украинский", - пояснил он официальную позицию Киева.

Пристайко 20 февраля заявлял, что Киев готов добиваться оказания международного давления на Тегеран в случае недостаточного взаимодействия с его стороны в установлении обстоятельств крушения в Иране украинского самолета. Тогда он пояснил, что украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев. В минувший понедельник глава МИД Украины сообщил, что в ближайшее время в Киев должна прибыть иранская делегация, чтобы сообщить о новых результатах в расследовании авиакатастрофы украинского Boeing под Тегераном, а также решить вопрос о расшифровке черных ящиков.

Теги
УкраинаКанадаИранПристайко, Вадим ВладимировичКатастрофа Boeing-737 под Тегераном
Реклама на ТАСС
Кандидат в премьеры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет на 2020 год
Также Шмыгаль назвал завершение войны в Донбассе приоритетом правительства
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС