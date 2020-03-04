Канада и Украина призвали Иран обеспечить Киеву доступ к "черным ящикам" сбитого самолета

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Канада и Украина призывают Иран предоставить доступ к "черным ящикам" разбившегося под Тегераном пассажирского самолета "Международных авиалиний Украины" и передать их Киеву. С соответствующими заявлениями в среду выступили на совместной пресс-конференции в Киеве министры иностранных дел двух стран Франсуа-Филипп Шампань и Вадим Пристайко.

"Мы должны призвать Иран дать доступ к "черным ящикам", - заявил Шампань, добавив, что при расследовании авиакатастрофы должна быть максимальная прозрачность. "Должна быть прозрачность, это не даст возможности для возникновения сговоров, поэтому доступ к ящикам необходимо обеспечить", - подчеркнул он.

В свою очередь Пристайко заявил, что прошло уже достаточно продолжительное время с момента катастрофы, которое позволяет Украине сделать вывод о том, что у Ирана нет достаточных ресурсов для расшифровки бортовых самописцев. "В соответствии с этим МИД Украины работает над тем, чтобы забрать черные ящики для расследования. У нас для этого есть не только основания, ящики принадлежат Украине, так как самолет украинский", - пояснил он официальную позицию Киева.

Пристайко 20 февраля заявлял, что Киев готов добиваться оказания международного давления на Тегеран в случае недостаточного взаимодействия с его стороны в установлении обстоятельств крушения в Иране украинского самолета. Тогда он пояснил, что украинская сторона исходит из того, что Иран не обладает техническими возможностями для расшифровки поврежденных бортовых самописцев. В минувший понедельник глава МИД Украины сообщил, что в ближайшее время в Киев должна прибыть иранская делегация, чтобы сообщить о новых результатах в расследовании авиакатастрофы украинского Boeing под Тегераном, а также решить вопрос о расшифровке черных ящиков.