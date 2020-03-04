Зеленский заявил, что кабмину нужны "новые мозги и сердца"

КИЕВ, 4 февраля. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский раскритиковал деятельность кабинета министров во главе с Алексеем Гончаруком, который был сформирован всего полгода назад. Выступая в среду на внеочередном заседании Верховной рады, он заявил, что "нужны новые мозги и новые сердца".

По мнению Зеленского, "нынешнее правительство знает, что делать. Но знать - мало. Надо очень много работать, надо делать". "Это первое правительство, где нет коррупции. Но не красть - это мало, - продолжал он. - Это правительство новых лиц, но новые лица - это мало. Нужны новые могзи и новые сердца".

Зеленский также призвал депутатов Верховной рады дать оценку работы правительства во главе с Гончаруком.

"Вчера в Верховную раду поступило заявление Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку. Я прошу депутатов дать оценку этому заявлению своим персональным голосованием", - сказал он.

Зеленский признал, что правительство Алексея Гончарука имеет свои достижения, но их, по словам президента, недостаточно. "Это правительство имеет достижения: снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьба с теневыми рынками, это начало приватизации, государственных предприятий; это кредиты малому и среднему бизнесу. Но! Правда в том, что украинцам этого недостаточно", - сказал он.

"Я уверен, - сказал он, - что любая власть делает шаг в пропасть, когда теряет три главные вещи: память, слух и зрение. Когда власть забывает свои обещания, перестает слышать людей и перестает видеть необходимости изменений".

Президент, в частности, резко раскритиковал результаты работы Государственной таможенной службы, которая "собирает лайки", а не деньги. По его словам, за два месяца нового года невыполнение госбюджета - почти 16 млрд гривен, из которых 13 млрд гривен - "провал по таможне". "Выглядит так, что в этом бою контрабанда отправила таможню в нокаут", - добавил Зеленский.

Также он напомнил о продолжающемся падении промышленности. "Индустриальная слава Украины постепенно стает воспоминанием", - отметил Зеленский.

Он также рассказал о ситуации вокруг платежек за газ. "Люди запутались из-за хаоса с платежками в январе и феврале. Где-то они стали меньшими, где-то нет. Кому-то насчитали абонентскую плату за доставку газа на несколько месяцев вперед, где-то посчитали кому-то, кто газом не пользуется. Правительство провалило разъяснительную кампанию, коммуникацию", - подчеркнул Зеленский.

Вспомнил президент и о ситуации в системе здравоохранении. "Сложно поднять на ноги пациента, которому долгие годы вместо нормального лечения давали пустышки и чай с ромашкой. И я действительно благодарю госпожу Скалецкую за то, что осталась с людьми, украинцами в Новых Санжарах. Благодарю за смелость. Но в нашей медицине смелость не может иметь одноразовый характер. Нужно иметь смелость и признать, что многие не готовы ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля", - сказал президент.

Вопрос Донбасса

Президент Украины считает возвращение Донбасса под контроль Украины приоритетом государственной политики.

"Наш курс остается неизменным, для нас приоритет неизменный: мы все делаем для прекращения войны в Донбассе и возвращения наших территорий", - отметил глава государства.

Он заверил также в неизменности курса страны на евроинтеграцию. "Отдельно хочу обратиться к нашим международным партнерам <...> Наш курс остается неизменным: это и евроинтеграция, и вступление в НАТО. Это завершение войны в Донбассе и возвращение всех наших территорий", - сказал Зеленский.

Он заявил также, что Украина "и дальше будет двигаться по пути реформ во всех сферах". "Курс Украины не является ошибкой. И отдельные ошибки допущены во время движения этим курсом", - признал президент.