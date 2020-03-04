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СМИ: депутаты президентской и оппозиционной партий Турции подрались в парламенте

Конфликт возник из-за критики главы парламентской фракции Народно-республиканской партии Энгина Озкоча в адрес турецкого президента Тайипа Эрдогана

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Массовая драка между депутатами произошла в среду в Великом национальном собрании Турции. Кадры из парламента транслирует телеканал NTV.

Конфликт возник во время выступления главы парламентской фракции основной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча, когда он подверг критике президента Турции Тайипа Эрдогана. Из-за жестких высказываний Озкоча в адрес турецкого лидера в драку вступили депутаты возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) и НРП.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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