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Асад сообщил, что выборы в парламент Сирии состоятся в установленные сроки

Они запланированы на 13 апреля

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Выборы в Народный совет (однопалатный парламент) Сирии, запланированные на 13 апреля, состоятся, несмотря ни на что. Об этом заявил президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия-24", фрагмент которого показан в среду.

"Есть конституция и мы, государство, живущее по конституции. Мы не подчиняемся угрозам Запада и не следуем пожеланиям Запада. Мы не подчиняемся ничему, кроме конституции. Нам несколько раз было предложено отложить выполнение требований, предусмотренных ею относительно президента или парламента. И мы отвергли их в период войны. Выборы депутатов... состоятся в установленные сроки, несмотря ни на что", - сказал Асад.

В состав законодательного органа войдут 250 депутатов, они будут избраны прямым голосованием на четыре года.

Теги
СирияАсад, Башар Хафез
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