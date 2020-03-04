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Рада отправила в отставку премьер-министра и правительство Украины

За отставку Алексея Гончарука проголосовали 353 депутата
Алексей Гончарук EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO
Описание
Алексей Гончарук
© EPA-EFE/SERGEY DOLZHENKO

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. Это решение поддержали 353 депутата при необходимых 226.

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В соответствии с конституцией Украины данное решение влечет за собой отставку всего правительства.

После голосования за отставку премьера депутаты ушли на 20-минутный перерыв.

Перед голосованием в Раде выступил президент Владимир Зеленский, который признал ряд достижений в работе правительства Гончарука, но подчеркнул и серьезные провалы в его деятельности.

Президент заявил, что нынешнее правительство - первое, где нет коррупции. "Но не красть - этого мало", - сказал он. К числу достижений кабмина Зеленский отнес снижение инфляции, учетной ставки НБУ, борьбу с теневыми рынками, начало приватизации, кредиты малому и среднему бизнесу. "Но! Правда в том, что украинцам этого недостаточно", - сказал он.

Президент, в частности, резко раскритиковал результаты работы Государственной таможенной службы, напомнил о продолжающемся падении промышленности, заявил о провале правительством разъяснительной работы в сфере коммунальных платежей, прежде всего за газ. Он также поблагодарил министра здравоохранения за то, что она осталась с эвакуированными из Китая украинцами, размещенными на карантин в Новых Санжарах, но заявил о неготовности ведомства ко второму этапу медицинской реформы с 1 апреля.

После этого Зеленский сообщил о том, что 3 марта в Верховную раду поступило заявление Алексея Гончарука с просьбой принять его отставку, и попросил депутатов дать оценку этому заявлению персональным голосованием.

Теги
УкраинаГончарук, Алексей Валерьевич
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