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На встрече ЛАГ арабские страны разошлись в вопросе возвращения Сирии в организацию

Членство республики в лиге было заморожено в 2011 году

КАИР, 4 марта. /ТАСС/. Разногласия по поводу возвращения Сирии в Лигу арабских государств (ЛАГ) сохраняются между арабскими странами. Этот вопрос стал одной из тем обсуждения в среду Совета министров иностранных дел ЛАГ на заседании в Каире, сообщил ТАСС дипломатический источник.

"В кулуарах встречи состоялась дискуссия о восстановлении членства Дамаска в лиге, и страны разошлись в сроках возвращения сирийского правительства, - указал собеседник агентства. - Саудовская Аравия выступает против, Алжир, Ирак, Оман стоят в авангарде позиции за восстановление полноправного членства Сирии в межарабской организации".

Членство Сирии в ЛАГ было заморожено в 2011 году. В прошлом году Багдад объявил о намерении подать официальный запрос на возвращение Дамаска в лигу, а генеральный секретарь организации Ахмед Абу аль-Гейт заявил тогда, что время для возвращения Сирии в арабскую систему настало, но сроки будут зависеть от того, как власти страны выполнят выдвигаемые к ним требования.

Кроме того, на министерском заседании по запросу ОАЭ обсуждалась проблема интервенции Турции на арабскую территорию, в частности, Сирию и Ирак, кризисы в Ливии, Йемене и Сирии, вопрос создания международных сил по защите судоходства в Персидском заливе, а также - по просьбе Египта - позиция Эфиопии на переговорах о плотине "Возрождения".

Как указал дипломатический источник, министры не смогли договориться о сроках проведения следующего саммита, который должен был пройти в конце марта в Алжире, но был отложен до июня из-за коронавируса и ситуации в мире в целом, но стороны так и не смогли определить точную дату встречи на высшем уровне. Наблюдаются также разногласия в перспективах развития ситуации на палестинском направлении, добавил источник.

На каирской встрече состоялась передача полномочий председателя Совета МИД ЛАГ от Ирака к Оману. Глава МИД султаната Юсеф бен Алауи бен Абдалла заявил на заседании, что "арабский регион переживает сейчас деликатный период".

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