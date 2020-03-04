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Кандидат в премьеры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет на 2020 год

Также Шмыгаль назвал завершение войны в Донбассе приоритетом правительства

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль предложил пересмотреть бюджет на 2020 год.

"Есть ряд вызовов, за решение которых нам надо браться немедленно - это недопущение экономического и бюджетного кризиса. Считаю, что мы должны пересмотреть бюджет на 2020 год, особенно в части увеличения выплат и пенсий простым украинцам, снижения зарплат и премий должностных лиц, в том числе министров нового правительства", - сказал он, выступая в среду перед парламентариями.

Шмыгаль отметил, что не менее важным вопросом является погашение задолженности перед шахтерами. "Мы не имеем права отворачиваться от людей, которые каждый день рискуют жизнью", - сказал он.

Кандидат также сказал, что правительство продолжит работу в направлении совершенствования медицинского обеспечения для выявления и лечения нового коронавируса.

"Должна быть комплексная программа на случай распространения вируса и повышение уровня информированности украинцев", - сказал он.

Кроме того, по словам Шмыгаля, правительству срочно следует усилить экономический блок. "Это должно обеспечить рост промышленности и аграрного сектора. Сейчас, - посетовал он, - мы увидели только укрепление гривны, которое ударило по экспорту, но никак не отразилось на благосостоянии украинцев".

Приоритетная задача

Завершение конфликта в Донбассе, а также возвращение Крыма, являются одними из основных задач работы будущего нового правительства Украины, заявил Шмыгаль.

"Самое главное [в работе нового правительства] - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. Вот эти задачи будет решать новое правительство", - отметил он.

Теги
Украина
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Кандидат в премьеры Украины назвал завершение войны в Донбассе приоритетом правительства
Также он считает важным укрепление национальной безопасности и обороны и возвращение Крыма
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