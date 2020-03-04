Зеленский заявил, что украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Влаимир Зеленский заявил, что украинцам в настоящее время нужно правительство, которое сделает невозможное.

Представляя в среду в Верховной раде кандидатуру Дениса Шмыгаля на пост нового премьер-министра, Зеленский сказал: "У нас было очень много правительств за эти годы: правительство технократов и казнокрадов, правительство спасения и правительство крепких хозяйственников".

"Уходящее правительство делало все возможное. Но сейчас украинцам нужно правительство, которое сделает невозможное", - заявил президент. "Поэтому я вношу кандидатуру Дениса Шмыгаля", - сказал Зеленский.