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Кандидат в премьеры Украины назвал завершение войны в Донбассе приоритетом правительства

Также он считает важным укрепление национальной безопасности и обороны и возвращение Крыма

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Завершение конфликта в Донбассе, а также возвращение Крыма, являются одними из основных задач работы будущего нового правительства Украины. Об этом в среду заявил кандидат в премьер-министры Украины Денис Шмыгаль, выступая в Верховной раде перед голосованием по его назначению на этот пост.

"Самое главное [в работе нового правительства] - укрепление национальной безопасности и обороны, завершение войны в Донбассе и возвращение Крыма. Вот эти задачи будет решать новое правительство", - отметил он.

Среди других приоритетов работы своего будущего кабмина Шмыгаль назвал продолжение реформы децентрализации, создание благоприятного инвестиционного климата, улучшение качества медицины и образования, повышение энергоэффективности, развитие инфраструктуры. В целом, добавил он, приоритетами "остается все, что 29 августа 2019 года было озвучено президентом [Украины Владимиром Зеленским] во время назначения предыдущего правительства, но не было доведено до конца".

Шмыгаль уточнил, что "курс остается неизменным", а программа правительства будет представлена в установленные законом сроки. "В ней будут четко прописаны все направления движения правительства, но они существенно не изменятся по сравнению с тем курсом, куда мы движемся", - добавил кандидат в премьеры.

Теги
УкраинаШмыгаль, Денис Анатольевич
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