Асад считает, что Эрдоган "бросил все свои силы" на Сирию по указке американцев

МОСКВА, 4 марта. /ТАСС/. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган направил войска в Сирию по указанию американцев. Такое мнение высказал президент Сирии Башар Асад в интервью телеканалу "Россия 24" , фрагмент которого был показан в среду.

"С военной точки зрения, первоначальная задача сейчас - это Идлиб. Очевидно, что Эрдоган бросил все свои силы, очевидно, по указке американцев. В этом нет сомнений, потому что после освобождения Идлиба нашей целью будет освобождение восточных районов", - сказал он.

Также Асад заявил, что Анкара препятствует освобождению Идлиба, чтобы сирийские войска не могли двигаться на восток. "Они [Турция] приложили все силы, чтобы воспрепятствовать его [Идлиба] освобождению, чтобы мы не смогли двигаться на восток", - сказал он.

Ситуация вокруг провинции Идлиб резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.