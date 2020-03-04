Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины

Кандидатуру Шмыгаля представил во вторник в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский после того, как парламент уволил с должности главы правительства Алексея Гончарука.

Выступая перед депутатами перед голосованием за назначение нового премьера, Шмыгаль заявил, что курс его кабинета министров останется прежним. Приоритетами своей работы он назвал завершение конфликта в Донбассе, возвращение потерянных территорий, в том числе Крыма, продолжение реформы децентрализации, создание благоприятного инвестиционного климата, улучшение качества медицины и образования, повышение энергоэффективности, развитие инфраструктуры. В целом, добавил он, приоритетами "остается все, что 29 августа 2019 года было озвучено президентом [Украины Владимиром Зеленским] во время назначения предыдущего правительства, но не было доведено до конца".