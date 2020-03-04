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Отставка правительства Украины
Обновлено 

Верховная рада назначила Дениса Шмыгаля новым премьер-министром Украины

За его назначение проголосовал 291 депутат
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль REUTERS/Valentyn Ogirenko
Описание
Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль
© REUTERS/Valentyn Ogirenko

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада в среду утвердила Дениса Шмыгаля новым главой правительства Украины. За его назначение проголосовал 291 депутат при необходимых 226.

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Кандидатуру Шмыгаля представил во вторник в Верховной раде президент Украины Владимир Зеленский после того, как парламент уволил с должности главы правительства Алексея Гончарука.

Выступая перед депутатами перед голосованием за назначение нового премьера, Шмыгаль заявил, что курс его кабинета министров останется прежним. Приоритетами своей работы он назвал завершение конфликта в Донбассе, возвращение потерянных территорий, в том числе Крыма, продолжение реформы децентрализации, создание благоприятного инвестиционного климата, улучшение качества медицины и образования, повышение энергоэффективности, развитие инфраструктуры. В целом, добавил он, приоритетами "остается все, что 29 августа 2019 года было озвучено президентом [Украины Владимиром Зеленским] во время назначения предыдущего правительства, но не было доведено до конца".

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей ВалерьевичОтставка правительства Украины
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