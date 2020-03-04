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Зеленский предложил Раде кандидатуры в новый кабмин

Главой МИД Украины может стать Дмитрий Кулеба

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский предложил Верховной раде назначить Дмитрия Кулебу министром иностранных дел страны. Соответствующий проект постановления опубликован на сайте парламента.

"Проект постановления о назначении Кулебы Д.И. министром иностранных дел Украины", - сказано в документе. Кулеба с 29 августа 2019 года занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Алексея Гончарука.

Дмитрий Кулеба родился в 1981 году в городе Сумы. Начал дипломатическую карьеру в 2003 году, с некоторыми перерывами работал в Министерстве иностранных дел Украины. С 2010 года при президенте Викторе Януковиче занимал должность начальника отдела департамента секретариата министра иностранных дел Украины, а в 2013 году был советником вице-премьера Украины Константина Грищенко по гуманитарным вопросам. В июне 2014 года по приглашению действующего в то время министра иностранных дел Павла Климкина стал его послом по особым поручениям по вопросам стратегических коммуникаций. С 9 апреля 2016 года работал постоянным представителем Украины в Совете Европы. Особое внимание уделял защите прав человека в Крыму и противодействию возвращению российской делегации в Парламентскую Ассамблею Совета Европы (ПАСЕ). Украинская делегация в ПАСЕ под кураторством Кулебы неоднократно попадала в скандалы, а сам Кулеба даже был автором идеи заплатить в ПАСЕ увеличенные взносы - $400 тыс., лишь бы не допустить возвращения России в ассамблею. Он также известен своей жесткой антироссийской риторикой, призывал поджечь здание ФСБ на Лубянке.

Глава Минобороны

Также Зеленский предложил парламенту назначить министром обороны генерал-лейтенанта Андрея Тарана. "Назначить Тарана Андрея Васильевича на должность министра обороны Украины", - сказано в тексте постановления.

Андрей Таран родился 4 марта 1955 года в семье военного в Германии. С 1992 года служил в центральном аппарате Минобороны. В 1994-1995 годах работал в главном управлении разведки Минобороны.

Таран имеет опыт дипломатической работы. С 1999 по 2004 был военным атташе при посольстве Украины в США, в 2011-2014 году - представителем Минобороны в представительстве Украины при ООН. С апреля по август 2015 года был представителем Украины в Совместном центре контроля и координации (СЦКК) в Донбассе.

С сентября по ноябрь 2015 года он входил в рабочую подгруппу по вопросам безопасности в контактной группе по урегулированию ситуации на востоке Украины. В декабре того же года был назначен на пост первого заместителя командующего Сухопутных войск Вооруженных сил Украины, но уже в 2016 году уволен в запас после достижения предельного возраста генеральской службы.

Во время президентской кампании 2019 года возглавлял предвыборный штаб кандидата в президенты Игоря Смешко.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичГончарук, Алексей ВалерьевичОтставка правительства Украины
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