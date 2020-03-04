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Отставка правительства Украины

Медведчук потребовал от Зеленского изменения внешней политики

Бывший глава МИД Украины Вадим Пристайко, по мнению председателя политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь", не был профессионально подготовлен для этой должности

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Председатель политсовета партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Виктор Медведчук назвал бывшего главу МИД Украины Вадима Пристайко профессионально не подготовленным к этой должности, но не связывает позитивных ожиданий с его преемником Дмитрием Кулебой. Об этом Медведчук заявил в среду журналистам в кулуарах Верховной рады.

Политик назвал унизительным для украинцев заявление Пристайко о том, что Украина не будет праздновать 75-летие Великой Победы. "Я думаю, что это унизительно не только для ветеранов, это унизительно для граждан, которые чтят память о той победе и тех жертвах, которые имели место во время Великой Отечественной войны, - убежден Медведчук. - Как раньше высказывались, все прогрессивное человечество и, как минимум, все нормальные люди у нас в стране, будут праздновать 75 лет со дня Победы в Великой Отечественной войне 9 мая".

"Этот человек был профессионально не подготовлен к тому, чтобы выполнять те функции, которые ему были поручены в кабинете министров, - сказал Медведчук о Пристайко. - Это был человек, которому были чужды вопросы международных отношений, вопросы международного права... Поэтому каждое его заявление вызывало шквал критики, негодования и возмущения". Председатель политсовета ОПЗЖ привел в качестве примера заявления Пристайко о необходимости изменения Минских соглашений.

Медведчук убежден, что заявления Пристайко нагнетали ситуацию в отношении внешней политики Украины. По словам главы политсовета ОПЗЖ, за время нахождения у власти президента Украины Владимира Зеленского и его команды внешняя политика Украины "очень многое потеряла - как свой авторитет, так и все перспективы, которые обещались в связи с приходом новой команды, нового президента и новой власти". "К сожалению, они так и не были реализованы", - полагает политик.

Говоря о Дмитрии Кулебе, выдвинутом на пост главы МИД Украины, Медведчук сказал: "Я отношусь (к Кулебе - прим. ТАСС) точно так же, как к господину Пристайко. Ничего нового господин Кулеба, с учетом его позиции в вопросах внешней политики, не сулит, если не будет изменен курс".

"Политический курс, в том числе в вопросах внешней политики, согласно конституции, зависит от президента страны, - отметил глава политсовета ОПЗЖ. - Министерство иностранных дел реализует внешнюю политику, поэтому если этот курс не будет изменен, то Кулебу ждет такая же роль, такая же участь и такие же последствия, что и того господина, которого очень сложно назвать министром иностранных дел (Пристайко - прим. ТАСС)".

Верховная рада проголосовала в среду за отставку премьер-министра Украины Алексея Гончарука. В соответствии с Конституцией Украины данное решение влечет за собой отставку всего правительства. Президент Зеленский в среду предложил Раде назначить главой МИД Украины Дмитрия Кулебу.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичПристайко, Вадим ВладимировичОтставка правительства Украины
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