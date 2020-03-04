Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев.

Сначала депутаты проголосовали списком за 13 кандидатур, предложенных самим новым премьером, а затем большинством голосов утвердили также двух министров из президентской квоты - иностранных дел и обороны.

Таким образом в новый кабинет на данный момент вошли 15 министров. Еще четыре кресла пока остаются вакантными - министра развития экономики и сельского хозяйства, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра образования и науки, а также министра культуры.

В новом составе кабинета вновь оказался глава МВД Арсен Аваков, который занимал этот пост еще в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Петре Порошенко. Свои должности сохранили также вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Новым главой МИД стал Дмитрий Кулеба, который в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Такое решение поддержали 288 депутатов при минимально требуемых 226. По сути, он поменялся местами с предыдущим министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Теперь последний стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.