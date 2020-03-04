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Отставка правительства Украины
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Верховная рада утвердила новый состав правительства Украины

В новом кабмине должности сохранили, в частности, глава МВД Арсен Аваков и вице-премьер Михаил Федоров
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© Анна Марченко/ТАСС

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины в среду утвердила новый состав правительства Украины во главе с премьер-министром Денисом Шмыгалем. Он пришел на смену предыдущему кабинету Алексея Гончарука, просуществовавшему всего шесть месяцев.

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Сначала депутаты проголосовали списком за 13 кандидатур, предложенных самим новым премьером, а затем большинством голосов утвердили также двух министров из президентской квоты - иностранных дел и обороны.

Таким образом в новый кабинет на данный момент вошли 15 министров. Еще четыре кресла пока остаются вакантными - министра развития экономики и сельского хозяйства, министра энергетики и защиты окружающей среды, министра образования и науки, а также министра культуры.

В новом составе кабинета вновь оказался глава МВД Арсен Аваков, который занимал этот пост еще в правительстве Владимира Гройсмана при президенте Петре Порошенко. Свои должности сохранили также вице-премьер - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, министр инфраструктуры Владислав Криклий и министр юстиции Денис Малюська.

Новым главой МИД стал Дмитрий Кулеба, который в предыдущем правительстве занимал должность вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции. Такое решение поддержали 288 депутатов при минимально требуемых 226. По сути, он поменялся местами с предыдущим министром иностранных дел Вадимом Пристайко. Теперь последний стал вице-премьером по вопросам европейской и евроатлантической интеграции.

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Депутаты Верховной рады поддержали также инициативу Владимира Зеленского о назначении новым министром обороны страны генерал-лейтенанта в отставке Андрея Тарана. За соответствующий проект постановления проголосовали 285 парламентариев при 226 необходимых. Он, в частности, входил ранее в рабочую подгруппу по вопросам безопасности Контактной группы по урегулированию ситуации на востоке Украины.

Среди новых имен можно выделить также министра финансов Игоря Уманского, который в свое время успел побывать советником у президентов Леонида Кучмы и Петра Порошенко.

Новым министром по делам ветеранов назначен Сергей Бессараб, министром молодежи и спорта - Вадим Гутцайт, министром здравоохранения - Илья Емец, министром социальной политики - Марина Лазебная, министром кабинета министров - Олег Немчинов, а министром развития общин и территорий - Алексей Чернышов.

Теги
УкраинаАваков, Арсен БорисовичШмыгаль, Денис АнатольевичОтставка правительства Украины
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