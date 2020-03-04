Эксперт: смена кабмина Украины - это признание Зеленским свой прежней ошибки

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Замена премьер-министра Украины и ряда министров свидетельствует о том, что президент Владимир Зеленский признал свою ошибку при формировании кабинета министров полгода назад, однако это может повлечь за собой политический кризис в стране. Такое мнение в среду в беседе с корреспондентом ТАСС озвучил директор Украинского института политики Руслан Бортник.

"Поскольку Гончарука и весь состав правительства он в сентябре "пронес" через парламент, ни с кем не консультируясь, то его отставка уже через полгода - это признание собственной ошибки и, возможно, начало нового политического кризиса", - считает он.

Причины отставки

Одной из причин отставки Гончарука, полагает эксперт, является процесс "дебогданизации". "Нынешнее переформатирование в значительной степени связано с недавней отставкой главы офиса президента Украины Андрея Богдана. Именно Богдан привел Гончарука. Теперь после ухода Богдана уходит и его премьер-министр, и ряд членов его кабинета", - пояснил Бортник.

Вторым процессом, который сейчас можно наблюдать, считает политолог, является "вероятный уход из кабинета так называемой неолиберальной элиты, ориентированной на мировые элиты и часть американского истеблишмента". Он уточнил, что этот процесс виден на примере смены министра финансов, министра социальной политики, и он продолжится в других структурах - Нацбанке и в антикоррупционных органах, добавил он.

По мнению Бортника, отставка Гончарука выглядит "добровольно-принудительной". "Мы видим, в каком противостоянии она формировалась: Гончарук не планировал уходить и был согласен на частичное переформатирование кабинета. Но Зеленский нашел аргументы, чтобы пояснить, почему он должен покинуть свой пост.

"Однако Гончарук демонстрирует неприятие этой отставки и может превратиться в оппонента Зеленского, причем информированного на предмет того, что происходило во власти в последние полгода", - прогнозирует он, считая, что, несмотря на такого рода риск, Зеленский пошел на него, так как видит падение своего рейтинга и относится к этому очень чувствительно.

Безусловно, отметил аналитик, Гончарук также виноват в своей отставке. "Он проиграл закулисную борьбу и пиар: правительство отработало шесть месяцев, и, даже ничего не делая, оно могло бы и не прийти к нынешней ситуации. Однако Гончарук так и не сумел выстроить нормальные отношения ни с парламентом, ни с финансово-экономическими группами", - пояснил Бортник. Кроме этого, Зеленский вынужден был попрощаться с Гончаруком на фоне надвигающегося извне экономического кризиса, связанного с мировой экономикой и новым коронавирусом. "Начались "игры" с облигациями внутреннего государственного займа, ослабление курса национальной валюты, падение сырьевых рынков. Команда Гончарука, очевидно, не была способна справиться с новым кризисом", - уверен он.

Последствия отставки и ожидания от новых лиц

Нового премьер-министра Украины ожидают серьезные экономические вызовы, прогнозирует Бортник. "Будет сложно восстанавливать отношения с западными партнерами, так как Гончарук для них был понятной фигурой, а к новому премьеру они будут присматриваться", - полагает Бортник. Вместе с тем, новое правительство "будет давать более реалистичные экономические прогнозы: 40%-ного роста экономики, какой давал Гончарук, страна уже не увидит ни на бумаге, ни в реальности", уверен эксперт. "Власть проиграла шесть месяце, потеряла это время, и новому правительству придется начинать с нулевого значения, а во многих отраслях даже с негатива", - считает он.

Оценивая новый состав кабмина, Бортник отметил, что при его формировании наблюдается иной тренд. "Это тренд смены кабинетных реформаторов на технократов, практиков, людей, которые в большинстве профессионалы в своих отраслях в большей мере, чем их предшественники".

"В то же время они политические приспособленцы, без своей политической позиции, которые работали и при президенте Леониде Кучме, и при Викторе Ющенко, и при Викторе Януковиче", - считает Бортник. А вот баланс влияния олихархов в новом кабмине останется, утверждает он. "Сохранены все балансы между олигархами: остаются представленными интересы Виктора Пинчука, Игоря Коломойского, Рината Ахметова", - перечислил политолог.

Сменой правительства Зеленский не ограничится, считает Бортник. "Эта волна переформатирования пойдет дальше и коснется исполнительной власти, региональной и губернаторов", - полагает он. По его мнению, такие процессы могут идти на протяжении нескольких месяцев, и они будут проходить под руководством нового главы офиса президента Андрея Ермака.