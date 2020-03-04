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Сирийско-турецкий конфликт
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Турция не признает назначенные Асадом на апрель выборы в парламент Сирии

Представитель Эрдогана заявил, что эти выборы не будут легитимными "ни для нас, ни для сирийского народа, ни для международного сообщества"
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын AP Photo/Emrah Gurel
Описание
Официальный представитель президента Турции Ибрагим Калын
© AP Photo/Emrah Gurel

АНКАРА, 4 марта. /ТАСС/. Турция не признает выборы в парламент Сирии, проведение которых президент Башар Асад назначил на апрель. Об этом сообщил в среду на пресс-конференции в Анкаре официальный представитель президента Турции Тайипа Эрдогана Ибрагим Калын.

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"Выборы, которые сирийский режим планирует провести в апреле, не будут легитимными ни для нас, ни для сирийского народа, ни для международного сообщества", - заявил он.

3 марта президент Сирии Башар Асад издал указ о проведении выборов в Народный совет (однопалатный парламент) страны 13 апреля.

Предыдущие выборы в сирийский парламент состоялись 13 апреля 2016 года.

Теги
СирияТурцияАсад, Башар ХафезСирийско-турецкий конфликт
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