СМИ: армия Сирии наступает на южные окрестности города Идлиб

ТАСС, 4 марта. Сирийские войска штурмуют форпосты террористов из группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ) в Сафухане и Эль-Футейре, которые находятся к югу от Идлиба (320 км от Дамаска) - административного центра одноименной провинции. Об этом сообщил в среду базирующийся в Бейруте панарабский телеканал Al Mayadeen.

Согласно его информации, правительственные силы возобновили наступательную операцию в этом районе после того, как отбили контратаки боевиков на свои позиции возле освобожденных во вторник поселков Хазарин, Трунба и Шиншара. Армейские подразделения продвигаются сейчас в направлении Кафр-Увейда, который является ключевым населенным пунктом в регионе Джебель-эз-Завия в южных окрестностях Идлиба, где сосредоточены основные силы бандформирований.

По сведениям телеканала, на фронте к западу от города Саракиб войска в результате проведенной в среду операции вернули под контроль поселок Ифис. Под ударами сирийской артиллерии боевики отступили оттуда к Нейрабу, который был ими захвачен 26 февраля.

2 марта сирийские военнослужащие вновь овладели Саракибом - стратегически важным населенным пунктом на северо-западе страны. Согласно сообщению российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, в Саракиб была введена военная полиция РФ для обеспечения безопасности и беспрепятственного перемещения автотранспорта и мирных граждан по трассам Алеппо - Дамаск (шоссе М-5) и Алеппо - Латакия (шоссе М-4).

28 февраля сирийские военнослужащие были вынуждены отступить из Саракиба по тактическим соображениям после нескольких дней непрерывных атак вооруженных группировок, которым оказывали огневую поддержку турецкие войска.

Идлиб - единственный регион Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках бандформирований. В 2017 году там была создана северная зона деэскалации, куда переместились экстремисты, отказавшиеся сложить оружие в дамасском предместье Восточная Гута и южных областях страны. На территории провинции действуют наблюдательные посты турецкой армии.