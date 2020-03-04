Аваков просит Раду найти способ "реализовать с пользой" хранящиеся в полиции наркотики

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в полиции лежат на сохранении тонны наркотиков, и призвал депутатов Верховной рады помочь их реализовать в пользу государства. Об этом он сказал в среду, выступая с отчетом в парламенте.

"В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и так далее. У меня просьба к народным депутатам - определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины", - отметил Аваков.

2 марта столичные правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации изъяли у наркоторговцев около 300 кг наркотиков на сумму более 110 млн гривен ($4,5 млн). В этот же день СБУ заявила, что предупредила контрабанду более 30 кг кокаина на Украину.