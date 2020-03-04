{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Аваков просит Раду найти способ "реализовать с пользой" хранящиеся в полиции наркотики

Глава МВД Украины призвал, в частности, обратить внимание на способы реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Глава МВД Украины Арсен Аваков заявил, что в полиции лежат на сохранении тонны наркотиков, и призвал депутатов Верховной рады помочь их реализовать в пользу государства. Об этом он сказал в среду, выступая с отчетом в парламенте.

"В целом Нацполиция является крупнейшим в стране держателем наркопрепаратов. Оцените объемы изъятых наркотиков, которые сейчас у нас сохраняются: каннабис - 2 тонны, героин - 1100 кг, кокаин - 1000 кг, амфетамин - 400 кг, гашиш - 300 кг и так далее. У меня просьба к народным депутатам - определиться со способом реализации этого сырья в пользу государственного бюджета и украинской медицины", - отметил Аваков.

2 марта столичные правоохранители сообщили, что в ходе спецоперации изъяли у наркоторговцев около 300 кг наркотиков на сумму более 110 млн гривен ($4,5 млн). В этот же день СБУ заявила, что предупредила контрабанду более 30 кг кокаина на Украину.

Теги
УкраинаАваков, Арсен Борисович
Реклама на ТАСС
Президент Кении обвинил власти Сомали в вооруженных провокациях на границе
2 марта в районе города Балад-Хаво произошла перестрелка между частями армии Сомали и силами, поддерживающими экс-министра безопасности Джубаленда Абдирашида Джанана
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС