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Рада 5 марта проведет заседание для вынесения недоверия генпрокурору

Глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия заявил, что из всех руководителей правоохранительных органов к "господину Рябошапке больше всего вопросов"

КИЕВ, 4 марта. /ТАСС/. Верховная рада Украины в четверг соберется на внеочередное заседание для вынесения недоверия генпрокурору Руслану Рябошапке. Об этом в среду на заседании парламента сообщил его спикер Дмитрий Разумков.

"В четверг в 18:30 (19:30 мск) состоится внеочередное заседание Верховной рады. Будет рассмотрен вопрос о недоверии генеральному прокурору Руслану Рябошапке", - сказал Разумков.

По словам спикера, "это единственный вопрос, который будет рассмотрен завтра [5 марта] на вечернем внеочередном заседании Рады".

В среду временно исполняющая обязанности директора Государственного бюро расследований (ГБР) Ирина Венедиктова, выступая в Раде, заявила, что генеральный прокурор Руслан Рябошапка не назначает процессуальных руководителей на уголовные дела. "Организация работы офиса генпрокурора построена таким образом, что в настоящее время более чем в тысячах производств ГБР не назначены процессуальные руководители и соответственно расследование заблокировано. Но самое страшное в этой ситуации, что генеральный прокурор отрицает этот факт", - отметила Венедиктова.

Она уточнила, что сейчас насчитывается 1272 таких дела.

В свою очередь глава фракции "Слуга народа" в Раде Давид Арахамия заявил журналистам, что из всех руководителей правоохранительных органов к "господину Рябошапке больше всего вопросов", хотя ко всем есть вопросы.

"Последней каплей [для увольнения Рябошапки], возможно, стало неподписание [уголовного дела] по господину [Петру] Порошенко. Потому что все готово к подписанию подозрения, но никто почему-то этого не делает <...> Есть реально недоработки офиса генерального прокурора - и это не только господин Рябошапка, это вообще топ-менеджмент офиса генпрокурора. Там и заместители тоже много чего не делают того, чего от них ждет народ Украины", - сказал Арахамия журналистам.

ГБР расследует 13 дел в отношении экс-президента и его окружения. Порошенко обвиняют в государственной измене, злоупотреблении служебным положением, легализации преступных доходов, неуплате налогов, попытке узурпации судебной власти, также в отношении него расследуется дело "по факту незаконного назначения кабинета министров Украины в 2016 году при отсутствии коалиции в Раде". Одно из дел также касается нарушений при продаже им его крупнейшего актива - "Кузницы на Рыбальском".

3 марта в парламенте зарегистрировали проект постановления о выражении недоверия Рябошапке. Инициаторами выступили 158 депутатов. 4 марта парламентский комитет по вопросам правоохранительной деятельности рекомендовал вынести проект постановления на голосование Рады в сессионном зале.

Теги
УкраинаРябошапка, Руслан Георгиевич
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