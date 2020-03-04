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Трамп и Макрон обсудили ситуацию вокруг Сирии и Ирана

Стороны также подчеркнули необходимость совместной работы США и Франции по сдерживанию распространения нового коронавируса

ВАШИНГТОН, 4 марта. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп обсудил в среду по телефону со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном атомную программу Ирана и гуманитарный кризис в Сирии. Об этом говорится в распространенном письменном заявлении заместителя пресс-секретаря Белого дома Джадда Дира.

"Лидеры двух стран обсудили предстоящий саммит G7, усилия Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) по наблюдению за деятельностью иранского режима в атомной области и продолжающееся наступление сирийского режима, которое привело к гуманитарному кризису на северо-западе Сирии", - сообщил Дир.

Трамп и Макрон также "подчеркнули необходимость совместной работы США и Франции по сдерживанию распространения нового коронавируса".

Ранее о разговоре с Трампом сам Макрон сообщил на своей странице в Twitter. Французский президент назвал в числе обсужденных тем координацию "в научных, медицинских и экономических вопросах в рамках председательства США в G7".

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что было поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в арабской республике под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
СШАФранцияКризис в СирииСитуация вокруг ядерной программы ИранаТрамп, ДональдМакрон, Эмманюэль
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