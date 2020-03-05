{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Новые визовые правила для туристов в Египте вступят в силу с 1 июня

Теперь можно получить визу на пять лет
Описание
© Сергей Фадеичев/ТАСС

КАИР, 5 марта. /ТАСС/. Новые правила въезда и пребывания иностранных туристов в Египте, увеличивающие до 90 дней допустимый срок пребывания в стране и вводящие новую пятилетнюю визу, вводятся с 1 июня 2020 года. Об этом ТАСС сообщили в среду в египетском правительстве. Соответствующее решение было принято на заседании министерской комиссии по туризму при участии Федерации туристических палат.

"В целях поощрения туризма и развития инвестиций в туристический сектор страны принято решение увеличить до 46 число стран, граждане которых имеют право получать визу на границе, продлить [с 30 дней с возможностью двукратного продления] разрешенный период пребывания в стране по туристической визе и создать новый тип туристической многократной визы на пять лет", - сообщили в кабинете.

По новой визе турист сможет неоднократно въезжать в страну, но максимальное количество дней пребывания при однократном въезде не сможет превышать 90 дней, пояснили в кабмине. Более того, оформить такие визы можно будет только через египетские консульства и портал по оформлению электронных виз, который должен был заработать около полугода назад. Принято также решение об облегчении и упрощении процедуры получения египетских виз для тех, у кого в паспорте есть визы США, Великобритании или стран Шенгенской зоны.

Кроме того, в период летних месяцев - с июня по август - туристам, прибывающим непосредственно в аэропорт Луксора, будет сделана скидка $10 на визу. В настоящее время стоимость однократной туристической визы составляет $25, многократной - $60.

Ранее МИД Египта объявлял о завершении первой фазы проекта по запуску электронных виз для 46 стран мира в июне 2019 года.

Все эти изменения нацелены на привлечение в страну пирамид иностранных туристов. В 2018-2019 финансовом году, согласно данным официального информационного агентства MENA, доходы Египта от туризма выросли на 28% и составили $12,2 млрд по сравнению с $9,8 млрд годом ранее.

Теги
Египет
Реклама на ТАСС
Шеф Пентагона назвал гиперзвуковые разработки США более инновационными, чем у РФ и КНР
Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС