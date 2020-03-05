Шеф Пентагона назвал гиперзвуковые разработки США более инновационными, чем у РФ и КНР

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай. Соответствующее заявление он сделал в среду на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Гиперзвуковое оружие - один из наших главных приоритетов", - отметил он. "Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить", - сообщил шеф Пентагона.

Соединенные Штаты до сих пор не создали собственного гиперзвукового оружия. В последние месяцы в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что страна отстала от России и Китая в этой сфере. Сам же Эспер 7 декабря 2019 года признавал, что США оказались "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных реализуются девять проектов. На текущий год назначены летные испытания четырех прототипов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он также подчеркнул, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.