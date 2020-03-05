{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Шеф Пентагона назвал гиперзвуковые разработки США более инновационными, чем у РФ и КНР

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России
Штаб-квартира Министерства обороны США AP Photo/Charles Dharapak
Описание
Штаб-квартира Министерства обороны США
© AP Photo/Charles Dharapak

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Министр обороны США Марк Эспер утверждает, что Вашингтон ведет более инновационные разработки в сфере создания гиперзвукового оружия, чем Россия и Китай. Соответствующее заявление он сделал в среду на слушаниях в комитете Сената Конгресса США по делам вооруженных сил.

"Гиперзвуковое оружие - один из наших главных приоритетов", - отметил он. "Мы осуществляем инновационные разработки, и я скажу вам, что они более инновационные, чем то, что вы можете увидеть у Китая или России, в этом я могу вас заверить", - сообщил шеф Пентагона.

Соединенные Штаты до сих пор не создали собственного гиперзвукового оружия. В последние месяцы в Вашингтоне неоднократно подчеркивали, что страна отстала от России и Китая в этой сфере. Сам же Эспер 7 декабря 2019 года признавал, что США оказались "в роли догоняющего". Он объявил об удвоении в 2020 году финансирования разработки гиперзвуковых боеприпасов наземного, воздушного и морского базирования. По данным американских СМИ, сейчас в интересах военных реализуются девять проектов. На текущий год назначены летные испытания четырех прототипов.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил о том, что появление у Москвы гиперзвукового оружия сделало бессмысленными огромные траты других стран на сдерживание России. В интервью ТАСС для проекта "20 вопросов Владимиру Путину" он также подчеркнул, что российское гиперзвуковое оружие позволяет сохранять стратегический баланс и стабильность в мире.

Теги
СШАРоссия
Реклама на ТАСС
Новые визовые правила для туристов в Египте вступят в силу с 1 июня
Теперь можно получить визу на пять лет
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС