СМИ: сирийские силы ПВО пытались сбить турецкий самолет F-16 при помощи системы С-200

ТАСС, 4 марта. Сирийские подразделения противовоздушной обороны атаковали турецкий истребитель F-16 на северо-западе Сирии при помощи зенитной ракетной системы С-200. Об этом информировал во вторник новостной портал Al-Masdar.

По данным портала, сообщений о поражении самолета в результате данной атаки не поступало. Отмечается, что турецкий истребитель, вероятнее всего, уклонился от сирийской ракеты, после чего покинул сирийское воздушное пространство.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.