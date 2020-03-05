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Сирийско-турецкий конфликт

СМИ: сирийские силы ПВО пытались сбить турецкий самолет F-16 при помощи системы С-200

Отмечается, что турецкий истребитель, вероятнее всего, уклонился от сирийской ракеты, после чего покинул сирийское воздушное пространство
Описание
© AP Photo/Ariel Schalit, архив

ТАСС, 4 марта. Сирийские подразделения противовоздушной обороны атаковали турецкий истребитель F-16 на северо-западе Сирии при помощи зенитной ракетной системы С-200. Об этом информировал во вторник новостной портал Al-Masdar.

По данным портала, сообщений о поражении самолета в результате данной атаки не поступало. Отмечается, что турецкий истребитель, вероятнее всего, уклонился от сирийской ракеты, после чего покинул сирийское воздушное пространство.

27 февраля Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джараблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияСирийско-турецкий конфликт
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