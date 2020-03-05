Вучич: ЕС начинает больше беспокоить сотрудничество Сербии с Китаем, нежели с Россией

ВАШИНГТОН, 5 марта. /ТАСС/. Представители Евросоюза проявляют все большую обеспокоенность из-за сотрудничества Сербии с Китаем, а претензии по поводу взаимодействия с Россией отошли на второй план. Об этом сообщил в опубликованном в среду интервью американскому журналу Foreign Policy сербский президент Александар Вучич.

По словам главы государства, во время его визита в Вашингтон тема отношений Белграда с Пекином особо не затрагивалась. "Честно говоря, в таком виде этого не было", - сказал Вучич, отвечая на вопрос о том, получал ли он "предостережения относительно китайских инвестиций" от представителей американской администрации.

Однако, по словам президента, данная тема регулярно обсуждается с европейскими коллегами. "У меня были хорошие переговоры в Вашингтоне. Однако я слышал все больше подобного от европейцев, и в особенности по поводу Китая. Речь больше не о России. Основное внимание все чаще и чаще фокусируется на Китае - вот что я заметил", - заявил он.

"ЕС начал в последнее время много спрашивать нас о Китае, китайских инвесторах, китайских инвестициях. Но это капля в море по сравнению с вашим [американским] уровнем сотрудничества с Китаем. Ваш торговый оборот с Китаем в тысячу раз больше, чем наш. То есть нормально, что вы это делаете, а нам запрещено делать то же самое, только в тысячу раз меньшем объеме? Ответа на это нам не дают", - добавил Вучич.

В середине февраля перед открытием Мюнхенской конференции по безопасности президент Сербии подчеркнул, что его страна продолжит поддерживать хорошие отношения с Россией и Китаем. По его словам, сотрудничество с этими государствами положительно сказывается на сербской экономике.