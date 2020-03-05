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СМИ: сирийские силы ПВО отразили две ракетные атаки

Удары были нанесены израильской авиацией из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот

ТАСС, 5 марта. Силы противовоздушной обороны Сирии отразили нападения на провинции Хомс и Эль-Кунейтра. Как сообщили в четверг местные средства массовой информации, удары были нанесены израильской авиацией из воздушного пространства Ливана и с Голанских высот.

По данным вещающей из Дамаска радиостанции "Шам ФМ", силам ПВО удалось сбить 12 ракет, выпущенных по западной провинции Хомс.

В свою очередь агентство SANA проинформировало об отражении атаки в провинции Эль-Кунейтра на юго-западе страны. По его сведениям, полученным из военного источника, в 00:30 по местному времени (01:30 мск) сирийские военные зафиксировали перемещение израильской авиации в направлении ливанского города Сайда. Это позволило успешно перехватить и уничтожить выпущенные по сирийским объектам ракеты.

Принадлежавшие Сирии с 1940-х годов Голаны были захвачены Израилем в ходе Шестидневной войны 1967 года. В 1981-м израильский парламент принял закон, в котором в одностороннем порядке провозглашался суверенитет еврейского государства над этой территорией. Совет Безопасности ООН в конце 1981 года утвердил резолюцию 497, согласно которой аннексия была признана недействительной.

Теги
ЛиванСирияИзраиль
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