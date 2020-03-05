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Выборы президента США - 2020

Трамп: расследование в отношении Байдена на Украине повлияет на президентскую гонку в США

Ранее сообщалось, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело по заявлению бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Байдена

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Уголовное дело, открытое на Украине и касающееся бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, станет одной из важных тем во время американской предвыборной гонки. Такую точку зрения озвучил в среду в эфире телеканала Fox News хозяин Белого дома Дональд Трамп.

Ему был задан вопрос о том, повлияет ли, по его мнению, указанное расследование на предвыборную борьбу в США. "Это будет важной темой во время кампании. Я буду постоянно упоминать об этом, поскольку я не знаю, как они могут выпутаться", - сказал американский лидер. Говоря о Байдене и его сторонниках, Трамп отметил: "Я не представляю, как они смогут ответить на вопросы об этом".

Агентство "Украинские новости" сообщило в конце февраля, что Государственное бюро расследований Украины открыло уголовное дело по заявлению бывшего генерального прокурора страны Виктора Шокина о якобы имевшем место вмешательстве в его работу со стороны Байдена. В 2014 году сын Байдена Хантер вошел в правление компании Burisma. Байден в 2016 году, будучи вице-президентом США, выступал с призывом уволить Шокина, начинавшего расследование деятельности этой компании.

Трампа ранее обвиняли в том, что он добивался от президента Украины Владимира Зеленского начала расследования в отношении Байдена в обмен на оказание помощи Киеву. Эти обвинения стали основанием для попытки импичмента Трампа в Конгрессе США демократами. Однако американский лидер был в итоге оправдан.

Теги
УкраинаСШАВыборы президента США - 2020
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