В Боливии сменили командующего армией после слов экс-президента о связях с военными

БУЭНОС-АЙРЕС, 5 марта. /ТАСС/. И. о. президента Боливии Жанин Аньес назначила бригадного генерала Рубена Сальватьерру новым командующим сухопутными войсками страны. Церемония транслировалась на сайте газеты El Deber.

Остальное высшее руководство Вооруженных сил Боливии, которое было назначено временным правительством в ноябре прошлого года, сохранило свои посты.

Министр обороны Фернандо Лопес объяснил перестановку "институциональными вопросами". "Сейчас у Боливии есть вооруженные силы, которые полностью привержены демократии и верности родине", - приводит слова министра газета El Deber..

Лопес не уточнил, связана ли отставка Ивана Инчаусти с недавними заявлениями экс-президента Эво Моралеса. Ранее бывший глава государства, комментируя отказ в регистрации его кандидатом в сенаторы, заявил, что "находится в контакте с военными-патриотами".

В Боливии 20 октября 2019 года прошли президентские выборы. Согласно данным Высшего избирательного суда, большинство голосов получил Моралес. Его главный соперник Карлос Меса заявил, что не признает победу оппонента в первом туре. После оглашения результатов волеизъявления противники Моралеса организовали акции протеста, в стране начались беспорядки.

После трех недель протестов Моралес покинул свой пост, охарактеризовав ситуацию как государственный переворот. Обязанности президента до проведения новых выборов взяла на себя второй вице-спикер Палаты сенаторов Жанин Аньес, представляющая оппозицию. Голосование назначено на 3 мая.