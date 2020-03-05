Трамп заявил о готовности США помочь Ирану в борьбе с коронавирусом

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Соединенные Штаты готовы оказать помощь Ирану в борьбе с распространением нового коронавируса, если исламская республика примет такое предложение. Об этом сообщил президент США Дональд Трамп в интервью телеканалу Fox News, которое было показано в среду вечером.

"Мы отлично справляемся, у нас замечательная группа [по борьбе с коронавирусом], [вице-президент] Майкл Пенс отлично делает свою работу - я поставил его во главе этой группы, - отметил хозяин Белого дома. - У нас лучшие в мире врачи".

"Мы помогаем [в борьбе с коронавирусом] множеству других стран, - сказал он. - Мы бы помогли Ирану, если бы они этого хотели. Они очень сильно пострадали".

Ранее госсекретарь США Майкл Помпео заявил о том, что Вашингтон предлагал иранским властям помощь в борьбе с коронавирусом. Как пояснила позднее пресс-служба Госдепартамента, соответствующая инициатива была передана через власти Швейцарии.

Иранский МИД в свою очередь назвал смешным предложение Вашингтона. По мнению Тегерана, заявление Госдепартамента является политической игрой. Как отметил официальный представитель дипведомства республики Аббас Мусави, министерство иностранных дел находится в тесном контакте со многими государствами, чтобы обеспечить потребности страны в лекарствах и средствах гигиены.

Вспышка вызванного новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в китайском городе Ухань. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала ее эпидемией с многочисленными очагами и чрезвычайной ситуацией международного масштаба. За пределами КНР больше всего инфицированных насчитывается в Южной Корее, Иране и Италии. В общей сложности случаи заражения были выявлены более чем в 70 странах, включая Россию. В Китае, на который приходится основная масса заболевших, зафиксировано почти 3 тысячи летальных исходов, выздоровели порядка 50 тысяч человек, число случаев заражения осталось у отметки в 80 тысяч. По данным ВОЗ, за пределами КНР число заболевших достигло почти 12,7 тысячи, свыше 210 человек умерли.