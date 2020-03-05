WP: в предвыборном штабе Сандерса рассчитывают на поддержку со стороны Уоррен

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Ключевые помощники сенаторов от штатов Массачусетс и Вермонт Элизабет Уоррен и Барни Сандерса обсуждают возможность объединения усилий на фоне возможного выхода женщины-политика из борьбы за выдвижение кандидатом от Демократической партии на выборах президента США. Об этом сообщила в среду газета The Washington Post со ссылкой на два источника.

Так, по их данным, представители предвыборного штаба Сандерса провели ряд переговоров с членами команды Уоррен, в ходе которых интересовались возможностью поддержки с ее стороны кампании сенатора от Вермонта. Они также поднимали вопрос о том, смогут ли представители команды Уоррен примкнуть к штабу Сандерса, чтобы усилить его позиции в борьбе за выдвижение кандидатом от демократов.

Источники газеты отмечают, что вопрос поддержки со стороны Уоррен в случае выхода из предвыборной гонки обсуждали с ее помощниками представители штаба бывшего вице-президента США Джозефа Байдена, который, как ожидается, составит Сандерсу главную конкуренцию в борьбе за лидерство среди демократов. При этом издание указывает, что в настоящий момент не известно, намерена ли Уоррен поддержать кого-либо из этих двух политиков и готова ли она завершить свою предвыборную кампанию. Ранее в среду телекомпания Эн-би-си сообщила, что Уоррен пока оценивает возможность своего дальнейшего участия в кампании после состоявшихся в 14 штатах во вторник первичных выборов, оказавшихся для нее крайне неудачными.

В США в "супервторник" отбирали делегатов в 14 штатах и на одной заморской территории - в Американском Самоа. На кону суммарно находилось более 1,3 тысячи голосов делегатов, которые на предстоящем национальном съезде Демократической партии поддержат того или иного претендента на выдвижение кандидатом в президенты.

Как передают газета The New York Times и другие ведущие американские СМИ, Байден одержал победу в 10 штатах: Алабаме, Арканзасе, Вирджинии, Массачусетсе, Миннесоте, Мэне, Северной Каролине, Оклахоме, Техасе и Теннесси. Сандерс пока только лидирует в Калифорнии и победил в трех штатах - Вермонте, Колорадо и Юте.

С учетом предварительных итогов "супервторника" и предыдущих этапов первичных выборов Байден по числу голосов поддерживающих его делегатов поднялся на первое место. Бывший вице-президент получил суммарно уже 527 голосов. В пользу Сандерса высказались 475 делегатов, Уоррен - 48. Для выдвижения кандидатом в президенты от демократов в первом туре голосования на национальном съезде партии 13-16 июля в Милуоки (штат Висконсин) претенденту необходимо заручиться поддержкой 1991 делегата.