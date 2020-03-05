Эксперт: "супервторник" в США показал, что у демократов наметился раскол

НЬЮ-ЙОРК, 5 марта. /ТАСС/. Главный итог "супервторника" в США заключается в том, что в Демократической партии наметился глубокий раскол, это ослабит позиции ее кандидата на предстоящих президентских выборах. Такое мнение выразил в беседе с корреспондентом ТАСС в среду профессор политологии Университета штата Теннесси Андрей Коробков.

"Первая фаза праймериз закончилась, теперь остаются только два реальных кандидата, представляющие два разных крыла Демократической партии", - констатировал политолог. Он отметил, что пока еще продолжающая участие в гонке сенатор от Массачусетса Элизабет Уоррен уже "не является реальным игроком". Непримиримые позиции Как отметил эксперт, "произошла полная консолидация сил демократических активистов вокруг умеренного кандидата, кандидата от партаппарата - Байдена - и левого либерального кандидата - Сандерса". По его словам, "происходит очень быстрый и очень жесткий раскол партии на левое крыло", которое поддерживают активисты, а также "умеренное крыло, которое контролирует аппарат партии". "Создалась совершенно патовая ситуация, в которую руководство демократов само себя загнало. С одной стороны, Сандерс абсолютно неприемлем как для центристских избирателей, независимо от их партийной принадлежности, так и для партаппаратчиков", - подчеркнул политолог. Он отметил, что взгляды Сандерса, который "видит общество расколотым на классы", "отличаются кардинально от взглядов демократической элиты последних 50 лет".

На эту тему Краткий гид по возможным соперникам Трампа в 2020 году

"Он хочет резко усилить роль государства с тем, чтобы оно взимало налоги с богатых и отдавало их бедным. Но в отличие от абсолютного большинства других демократов, он смотрит только на социально-экономические критерии - от богатых к бедным", - пояснил политолог. Он подчеркнул, что элита демократов в последние десятилетия руководствовалась принципами, согласно которым "нужно забирать у большинства, то есть у белого населения, и отдавать всевозможным меньшинствам". Говоря о руководстве Демократической партии, профессор отметил: "Для них Сандерс является не меньшей угрозой, чем для республиканцев". "С другой стороны, Байден вызывает уже откровенную ненависть у левых активистов, - подчеркнул политолог. - Они считают неприемлемыми его идеи". Как пояснил эксперт, для этих активистов Байден "символизирует обрюзгшую коррумпированную вашингтонскую элиту". "Они, конечно, считают неприемлемыми те методы, которыми партаппарат поддерживал [экс-кандидата в президенты США от демократов Хиллари] Клинтон четыре года назад, а теперь и Байдена", - добавил эксперт. Как отметил политолог, "не только избиратели, но и партийные активисты видят, что Байден ведет себя все более путано". "Практически каждый день Байден делает какое-то скандальное заявление, говорит какую-то глупость", - пояснил он. Чем грозит раскол Как полагает Коробков, если кандидатом от демократов станет Сандерс или Байден, указанные противоречия могут вылиться в скандал и открытую конфронтацию на предстоящем в июле национальном съезде партии в Милуоки (штат Висконсин). "Также есть большая опасность, что часть электората уйдет", - добавил он. "Если номинируют Байдена, левые или вообще уйдут из партии, или не станут за него голосовать", - пояснил политолог.

На эту тему Левый кандидат. Почему социализм все популярнее в Америке?

Как он отметил, если кандидатом от демократов станет Сандерс, то от партии отвернутся многие центристы. Кроме того, демократы могут потерять поддержку той части крупного бизнеса, которая спонсировала кампанию против президента США Дональда Трампа в СМИ, поскольку ей была крайне невыгодна его экономическая политика. "Кампания против Трампа финансировалась в последние годы финансовым и хай-тековским капиталом. Это две отрасли, которые транснациональны по своей сути. Им совершенно не нужны экономические барьеры, протекционистские заслоны, к которым пытается вернуться Трамп, - отметил эксперт. - Они хотели производить где угодно, продавать где угодно. И состояние национальной экономики как таковое их совершенно не волновало". По мнению политолога, эти представители бизнеса полагают, что Сандерс намерен забрать значительную часть их доходов и направить "на создание гигантской системы государственного медицинского страхования". "И поэтому они воспринимают Сандерса как большую угрозу, чем Трампа", - пояснил эксперт. Он отметил, что "большой капитал, который поддерживал кампанию против Трампа", может перейти на сторону республиканцев. Что решит исход борьбы По мнению Коробкова, в свете указанных обстоятельств ни Байден, ни Сандерс сейчас не кажутся сильными соперниками для Трампа. Он выделил два фактора, которые окажут ключевое влияние на исход президентских выборов в ноябре. Одним из них является поддержка афроамериканцев и испаноязычных граждан. "Демократ может выиграть выборы только при очень активной поддержке со стороны этих двух групп населения. Сейчас они расколоты между Байденом и Сандерсом", - отметил политолог. Первого поддерживают афроамериканцы, второго - испаноязычные жители страны. "Трамп пытается увести определенную долю этого электората у демократов в целом", - констатировал эксперт.

На эту тему Байден и Сандерс продолжат ожесточенную борьбу. Итоги "супервторника" в США