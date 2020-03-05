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В ОБСЕ порекомендовали Белоруссии всесторонне пересмотреть избирательное законодательство

Бюро по демократическим институтам и правам человека предлагает, в частности, ввести четкие критерии и механизмы регистрации кандидатов

ВАРШАВА, 5 марта. /ТАСС/. Бюро по демократическим институтам и правам человека (БДИПЧ) ОБСЕ в среду опубликовало окончательный доклад по итогам наблюдения за состоявшимися в Белоруссии 17 ноября прошлого года парламентскими выборами. В документе предлагается 32 рекомендации по улучшению проведения выборов и повышению прозрачности и доверия общественности к избирательному процессу.

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БДИПЧ ОБСЕ предлагает Белоруссии "всесторонне пересмотреть избирательную правовую базу, чтобы учесть предыдущие рекомендации БДИПЧ, в том числе о составе избирательных комиссий, правах кандидатов, правах наблюдателей и гарантиях для процедур голосования, подсчета голосов и подведения итогов", "привести законодательство, регулирующее свободу ассоциации, собраний и выражения мнений, в соответствие с международными стандартами", а также "обеспечить право отдельных лиц и групп создавать политические партии или организации без неоправданных ограничений и иметь право конкурировать друг с другом на равной основе".

Кроме того, эксперты бюро предлагают белорусским властям "ввести четкие критерии и механизмы регистрации кандидатов, чтобы повысить открытость и прозрачность, избежать дисквалификации в результате незначительных неточностей в документации", "снять плату за проведение публичных мероприятий, в том числе проводимых любыми заинтересованными сторонами до, во время и после выборов", "ввести достаточные меры предосторожности для обеспечения целостности процедур и материалов досрочного голосования и дня выборов", а также "внедрить четкие и прозрачные процедуры подсчета бюллетеней, чтобы все присутствующие могли удостовериться в том, что результаты подсчитаны достоверно и сообщаются честно".

Наблюдатели от ОБСЕ сразу же после парламентских выборов в Белоруссии 17 ноября заявили, что они не соответствовали международным стандартам. Белорусские власти тогда ответили, что не разделяют негативную оценку ОБСЕ, но готовы обсуждать с Западом вопросы совершенствования белорусского избирательного законодательства.

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