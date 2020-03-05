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Распространение коронавируса нового типа
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Ким Чен Ын направил президенту Южной Кореи послание по поводу коронавируса

Лидер КНДР выразил надежду на то, что Южная Корея сможет справиться со вспышкой коронавируса на своей территории

СЕУЛ, 5 марта. /ТАСС/. Лидер КНДР Ким Чен Ын направил президенту Республики Корея Мун Чжэ Ину послание, в котором выразил поддержку усилиям страны в борьбе с коронавирусом нового типа.

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Об этом сообщил в четверг на брифинге для журналистов представитель администрации Мун Чжэ Ина.

"Ким Чен Ын выразил уверенность, что Южная Корея сможет остановить распространение вируса COVID-19 [заболевание, вызываемое коронавирусом нового типа]", - отметил представитель администрации. По его словам, Мун Чжэ Ин направил лидеру КНДР ответное послание, в котором выразил Ким Чен Ыну благодарность за поддержку.

В четверг число заболевших новым коронавирусом в Южной Корее превысило 5,7 тыс., умерли 35 человек.

Теги
КНДРРеспублика КореяКим Чен ЫнМун Чжэ ИнРаспространение коронавируса нового типа
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