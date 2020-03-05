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Эрдоган подал иск против депутата оппозиционной партии на $165 тыс.

Высказывание Энгина Озкоча наносит ущерб репутации президента Турции, отмечается в тексте обращения в суд

ТАСС, 5 марта. Президент Турции Тайип Эрдоган подал иск против депутата главной оппозиционной Народно-республиканской партии (НРП) Энгина Озкоча с требованием компенсации за оскорбление в размере 1 млн турецких лир ($165 тыс.). Об этом сообщил адвокат президента в своем Twitter в четверг.

В тексте иска говорится, что высказывание депутата наносит ущерб репутации президента и является "абсолютной неправдой". "Даже человек с посредственным интеллектом может понять, что эти обвинения необоснованны и несправедливы", - отмечается в обращении в суд.

4 марта, выступая в турецком парламенте, Озкоч обвинил Эрдогана в отсутствии достоинства, после того, как тот использовал грубое, по его мнению, слово в отношении погибших турецких солдат. Он также подчеркнул, что сам президент откупил своих детей от военной службы, тогда как простые люди вынуждены служить и умирать на войне. После его высказывания насчет президента в парламенте произошла драка между депутатами возглавляемой Эрдоганом Партии справедливости и развития (ПСР) и НРП. Политик подвергся критике со стороны высокопоставленных чиновников, в том числе членов ПСР, которые потребовали его отставки.

Теги
ТурцияЭрдоган, Реджеп Тайип
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