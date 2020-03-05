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Отставка правительства Украины
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Зеленский заявил, что консультации о назначении министров еще ведутся

Незакрытыми остаются "пять-шесть принципиальных вакансий", отметил президент Украины

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Новый премьер-министр Украины Денис Шмыгаль продолжает проводить консультации относительно кандидатов, которые будут назначены на остающиеся вакантными в правительстве должности. Об этом в четверг журналистам сообщил президент Украины Владимир Зеленский.

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"Я держу под контролем ситуацию, идут консультации (относительно кандидатов на руководящие должности в новом кабмине - прим. ТАСС)", - сообщил глава государства. Он уточнил, что эти вопросы решает Шмыгаль, а незакрытыми остаются "пять-шесть принципиальных вакансий".

Задержку с назначением министров президент объяснил большим количеством кандидатов. "Нужна взвешенная позиция по поводу приоритетных министерств", - подчеркнул Зеленский, добавив, что дискуссии, в частности, ведутся вокруг кандидатов на пост главы Министерства экономики, первого вице-премьера, должности которого в предыдущем составе кабмина не было, а также относительно возможного назначения министра промышленности. "Мы хотим уделить внимание промышленности, предложит структуру новый премьер. Что это будет - отдельный вице-премьер по промышленности или отдельное министерство, я не знаю точно", - признал Зеленский.

Теги
УкраинаЗеленский, Владимир АлександровичШмыгаль, Денис АнатольевичОтставка правительства Украины
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