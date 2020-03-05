{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Греция планирует депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

По последним данным, силовики предотвратили с 29 февраля около 35 тыс. попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции
Описание
© EPA-EFE/DIMITRIS TOSIDIS

АФИНЫ, 5 марта. /ТАСС/. Власти Греции планируют депортировать мигрантов, прибывших после 1 марта. Такое заявление сделал официальный представитель греческого правительства Стелиос Пецас. 

Он отметил, что на основе решения Правительственного совета по иностранным делам и обороне к беженцам, которые незаконно проникают на территорию Греции с 1 марта, будет другое отношение, чем к тем, которые прибыли ранее. Данные о них не будут фиксироваться, и эти люди не смогут подавать прошение о предоставлении убежища.

На эту тему

Он добавил, что правительство Греции изучает вопрос о создании закрытых центров для содержания нелегальных мигрантов и беженцев в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов.

По его словам, главной заботой правительства является урегулирование ситуации в Эвросе на греко-турецкой сухопутной границе и предотвращение попыток незаконного проникновения в Грецию. "Те, кто проникает незаконно, будут переведены в закрытые центры, и будет начата процедура их депортации. Правительство сейчас изучает вопрос о создании закрытых центров в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов", - сказал представитель кабинета, добавив, что в закрытые центры будут переводиться и незаконные мигранты, прибывшие в последние дни на греческие острова.

Официальный представитель правительства отметил, что нынешние открытые лагеря для содержания мигрантов и беженцев на островах перенасыщены. На конец февраля нынешнего года там находились 42 тыс. 33 человека. За январь-февраль с островов вывезены 6 тыс. 174 беженца и мигранта - либо с помощью Международной организации по миграции, либо путем предоставления убежища и перевода в континентальные районы Греции. Среднее время от первоначальной регистрации до принятия решения о предоставлении убежища теперь сокращено до 27 дней в 2020 году по сравнению с 183 днями в 2019 году, сказал Пецас.

Он также информировал, что устранена вопиющая проблема в политике предоставления греческого гражданства. "До сегодняшнего дня любой, кто легально въехал в страну и подал прошение об убежище, мог получить греческое гражданство через семь лет. И при этом любой, кто проник незаконно, мог получить его через три года. Теперь по инициативе министра внутренних дел Такиса Теодорикакиса этот срок увеличен до семи лет", - сообщил Пецас.

По сообщению газеты Naftemporiki, власти подыскали для новых мигрантов военный лагерь около города Сере на севере Греции, который будет переоборудован в закрытый центр. Также власти решают вопрос о создании еще одного такого закрытого центра в столичной области Аттика или около города Ламия.

Попытки проникновения нелегальных мигрантов

Греческие силовики предотвратили с 29 февраля около 35 тыс. попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. Такие данные приводит в четверг газета Ethnos со ссылкой на правительственные источники. 

По информации издания, с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 4 марта до 06:00 четверга греческие полицейские и военные помешали незаконному проникновению в Грецию в районе на греко-турецкой границе в области Эврос 6 тыс. 955 незаконным мигрантам. В этот же период были арестованы 24 нелегальных мигранта, в основном из Афганистана и Пакистана, которые сумели пробраться на территорию страны вплавь через реку на границе или в проделанные бреши в высоком заборе.

Как отмечают правительственные источники, в общей сложности с 06:00 по местному времени 29 февраля до 06:00 четверга были пресечены 34 тыс. 778 попыток незаконного проникновения в Грецию. Всего арестованы 244 человека.

Задержанные отправлены в центры содержания под стражей, а после осуждения судом по обвинению в незаконном проникновении в страну - в камеры временного задержания в полиции или тюрьмы. На последних судебных разбирательствах каждый мигрант за незаконное проникновение на территорию Греции приговаривался к четырем годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штрафу в размере €10 тыс., сообщила Ethnos.

Как сообщало Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на источники в греческом правительстве, с 06:00 по местному времени субботы до 18:00 вечера вторника были пресечены попытки проникнуть в Грецию 26 тыс. 532 человек. Всего было арестовано 218 человек. Задержанные были отведены в центры содержания под стражей мигрантов, а после судов по обвинению в незаконном проникновении в страну в камеры предварительного заключения или в тюрьмы.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.

Теги
ТурцияГреция
Реклама на ТАСС
Суд Испании подтвердил запрос к ЕП о лишении Пучдемона депутатской неприкосновенности
Верховный Суд также подтвердил, что оставляет в силе действие национального и европейского ордеров на арест Пучдемона и экс-члена кабмина Каталонии Антони Комина
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС