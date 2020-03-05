Греция планирует депортировать прибывших после 1 марта мигрантов

Он отметил, что на основе решения Правительственного совета по иностранным делам и обороне к беженцам, которые незаконно проникают на территорию Греции с 1 марта, будет другое отношение, чем к тем, которые прибыли ранее. Данные о них не будут фиксироваться, и эти люди не смогут подавать прошение о предоставлении убежища.

Он добавил, что правительство Греции изучает вопрос о создании закрытых центров для содержания нелегальных мигрантов и беженцев в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов.

По его словам, главной заботой правительства является урегулирование ситуации в Эвросе на греко-турецкой сухопутной границе и предотвращение попыток незаконного проникновения в Грецию. "Те, кто проникает незаконно, будут переведены в закрытые центры, и будет начата процедура их депортации. Правительство сейчас изучает вопрос о создании закрытых центров в двух районах Афин и Салоник поблизости от аэродромов", - сказал представитель кабинета, добавив, что в закрытые центры будут переводиться и незаконные мигранты, прибывшие в последние дни на греческие острова.

Официальный представитель правительства отметил, что нынешние открытые лагеря для содержания мигрантов и беженцев на островах перенасыщены. На конец февраля нынешнего года там находились 42 тыс. 33 человека. За январь-февраль с островов вывезены 6 тыс. 174 беженца и мигранта - либо с помощью Международной организации по миграции, либо путем предоставления убежища и перевода в континентальные районы Греции. Среднее время от первоначальной регистрации до принятия решения о предоставлении убежища теперь сокращено до 27 дней в 2020 году по сравнению с 183 днями в 2019 году, сказал Пецас.

Он также информировал, что устранена вопиющая проблема в политике предоставления греческого гражданства. "До сегодняшнего дня любой, кто легально въехал в страну и подал прошение об убежище, мог получить греческое гражданство через семь лет. И при этом любой, кто проник незаконно, мог получить его через три года. Теперь по инициативе министра внутренних дел Такиса Теодорикакиса этот срок увеличен до семи лет", - сообщил Пецас.

По сообщению газеты Naftemporiki, власти подыскали для новых мигрантов военный лагерь около города Сере на севере Греции, который будет переоборудован в закрытый центр. Также власти решают вопрос о создании еще одного такого закрытого центра в столичной области Аттика или около города Ламия.

Попытки проникновения нелегальных мигрантов

Греческие силовики предотвратили с 29 февраля около 35 тыс. попыток проникновения нелегальных мигрантов и беженцев из Турции. Такие данные приводит в четверг газета Ethnos со ссылкой на правительственные источники.

По информации издания, с 06:00 по местному времени (07:00 мск) 4 марта до 06:00 четверга греческие полицейские и военные помешали незаконному проникновению в Грецию в районе на греко-турецкой границе в области Эврос 6 тыс. 955 незаконным мигрантам. В этот же период были арестованы 24 нелегальных мигранта, в основном из Афганистана и Пакистана, которые сумели пробраться на территорию страны вплавь через реку на границе или в проделанные бреши в высоком заборе.

Как отмечают правительственные источники, в общей сложности с 06:00 по местному времени 29 февраля до 06:00 четверга были пресечены 34 тыс. 778 попыток незаконного проникновения в Грецию. Всего арестованы 244 человека.

Задержанные отправлены в центры содержания под стражей, а после осуждения судом по обвинению в незаконном проникновении в страну - в камеры временного задержания в полиции или тюрьмы. На последних судебных разбирательствах каждый мигрант за незаконное проникновение на территорию Греции приговаривался к четырем годам лишения свободы без права на условно-досрочное освобождение и штрафу в размере €10 тыс., сообщила Ethnos.

Как сообщало Афинское Македонское агентство новостей (АМНА) со ссылкой на источники в греческом правительстве, с 06:00 по местному времени субботы до 18:00 вечера вторника были пресечены попытки проникнуть в Грецию 26 тыс. 532 человек. Всего было арестовано 218 человек. Задержанные были отведены в центры содержания под стражей мигрантов, а после судов по обвинению в незаконном проникновении в страну в камеры предварительного заключения или в тюрьмы.

В конце февраля после столкновения с сирийской армией, в котором погибли 36 турецких военнослужащих, Анкара приняла решение не останавливать беженцев из Сирии, которые стремятся попасть в ЕС. Власти Турции оценивали число пересекших границу беженцев в 100 тыс. Евросоюз ведет с Турцией переговоры о разрешении ситуации и обещает поддержку сталкивающимся с наплывом беженцев Греции, Болгарии и Кипру. Граница Турции и ЕС была закрыта для мигрантов с 2016 года в рамках договоренности Брюсселя и Анкары о безвизовом режиме, который, однако, так и не был введен.