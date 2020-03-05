Зеленский лично встретил эвакуированных из Китая после карантина в Новых Санжарах

КИЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский лично встретил после карантина эвакуированных из китайского Уханя украинцев и иностранцев, которые две недели находились в изоляции в медицинском центре в поселке Новые Санжары Полтавской области.

"Я вам благодарен, что вы выдержали эти две недели. Вы все молодцы", - сказал он в четверг собравшимся на плацу возле медцентра Нацгвардии Украины в Новых Санжарах.

Зеленский выразил благодарность группе быстрого реагирования, руководство МВД и Минздрава, ГСЧС, Красный Крест, пограничников, а также местную администрацию и врачей. При этом глава государства заверил, что правоохранительные органы "разберутся" с теми, кто блокировал дороги и препятствовал размещению в Новых Санжарах прибывших из Китая.

Президент поздравил с днем рождения одного из находившихся на карантине мужчин и подарил ему часы, а также вручил детям мягкие игрушки.

Зеленский сказал также, что все находившиеся на карантине будут доставлены в места проживания в стране. "Мы всех отвезем по домам - наших и ненаших", - сказал он.

В четверг санаторий Нацгвардии Украины покинули 89 человек, в том числе прибывшие из китайского Уханя 45 украинцев и 28 иностранцев, а также медики и обслуживающий персонал. Экс-министр здравоохранения Зоряна Скалецкая, которая также находилась на карантине, сообщила сегодня, что все прибывшие из Китая и сопровождавшие их здоровы и готовы вернуться к обычной жизни.