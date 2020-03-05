Более 85 тыс. жителей ЛНР получили гражданство России в упрощенном порядке

ЛУГАНСК, 5 марта. /ТАСС/. Более 85 тыс. жителей Луганской народной республики (ЛНР) получили гражданство РФ в упрощенном порядке. Об этом сообщил в четверг министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

"В отношении 85 тыс. 313 жителей республики были приняты положительные решения, они уже получили гражданство Российской Федерации", - цитирует его Луганскинформцентр.

"Чуть более 15 тыс. граждан ожидают решения по поданным ими документам", - добавил глава МВД ЛНР. "Я уверен, что этот процесс не затянется, - считает Корнет. - В ближайшее время положительный результат люди услышат, получат [паспорта РФ] и станут гражданами Российской Федерации.

По его словам, в настоящий момент более 101 тыс. готовых пакетов документов на предоставление российского гражданства были переданы в подразделения миграционной службы РФ. "Сейчас они обрабатываются, процесс получения не останавливается ни на день. Порядка 10-11 автобусов по 50 человек ежедневно выдвигаются, и люди получают паспорта", - отметил министр.

Он отметил, что в густонаселенных районах Луганска были открыты дополнительные отделения миграционной службы, увеличен штат сотрудников. На базе администраций городов и районов республики были открыты дополнительные пункты приема заявок на получение гражданства РФ. Корнет рассказал, что в настоящее время на территории ЛНР организована работа 29 пунктов приема жителей по вопросам получения российского гражданства.

Президент России Владимир Путин 24 апреля 2019 года подписал указ "Об определении в гуманитарных целях категории лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке". Документ упрощает процесс получения российских паспортов жителями ДНР и ЛНР. Первые паспорта были выданы 14 июля. Выдача документов производится в Ростовской области.