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Brexit

ЕС и Великобритания начали вторую фазу переговоров по Brexit

Они направлены на полную перестройку тесного сотрудничества, отметил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье

БРЮССЕЛЬ, 5 марта. /ТАСС/. Евросоюз и Великобритания приступили к второму этапу переговоров по выходу Соединенного Королевства из ЕС (Brexit), который посвящен будущим торговым отношениям. Об этом сообщил главный переговорщик ЕС по Brexit Мишель Барнье в четверг по итогам первой встречи со своим британским коллегой Дэвидом Фростом.

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"Мы провели первый раунд этих переговоров, которые будут очень насыщенными и будут направлены на полную перестройку тесного сотрудничества между ЕС и Великобританией на новой легальной базе", - заявил он.

Британские власти намерены достичь с ЕС соглашения о свободной торговле наподобие того, которое у Евросоюза есть с Канадой. Договоренность по канадскому образцу позволяет осуществлять практически полностью беспошлинную торговлю, но вводит ряд таможенных проверок товаров и не распространяется на важный для Великобритании рынок услуг.

Теги
КанадаВеликобританияBrexitБарнье, Мишель
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