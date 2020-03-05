В Молдавии возбудили уголовные дела из-за незаконной прослушки политиков и журналистов

КИШИНЕВ, 5 марта. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Молдавии возбудила пять уголовных дел по факту незаконной прослушки и слежки за политиками, журналистами и другими публичными людьми, которые проводились правоохранителями в 2017-2019 годах. Об этом сообщила в четверг пресс-служба ведомства.

"Прокуратура констатировала, что правоохранительные органы, прослушивая и устанавливая слежку, допускали процессуальные нарушения основных прав граждан, касающихся неприкосновенности личной жизни. В результате было возбуждено пять уголовных дел, против семи прокуроров завели 13 дисциплинарных расследований, которые передали Высшему совету прокуроров", - отмечается в документе. В прокуратуре также подчеркнули, что уже представили отчет о расследовании в парламенте.

В декабре президент Молдавии Игорь Додон поручил правоохранительным органам расследовать случаи незаконного прослушивания телефонов граждан, которое велось в период правления коалиции проевропейских партий. По его словам, согласно представленной правоохранителями информации, только в 2018 году было прослушано более 10 тыс. телефонных разговоров, из которых Служба информации и безопасности (СИБ) прослушала 600. В 2019 году, по его же словам, было 3,3 тыс. случаев прослушки, из которых на СИБ пришлось 200. Додон заметил, что по закону компетентные органы обязаны были после завершения процедуры прослушки проинформировать граждан об этом, но никто не получал таких уведомлений.

Скандал разгорелся после того, как в прошлом году председатель парламентской комиссии по национальной безопасности Кирилл Моцпан обнародовал список журналистов и политиков, телефоны которых, по его словам, прослушивали силовики. Он указал, что слежка велась по указанию лидера бывшей правящей Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка, чтобы найти компромат на политических оппонентов и шантажировать их. После произошедшей в июне прошлого года смены власти в Молдавии олигарх бежал за границу.