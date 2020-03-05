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Сирийско-турецкий конфликт

В МИД Сирии назвали лицемерием заявления некоторых западных стран о ситуации в Идлибе

Страны Запада продолжают политизировать гуманитарные вопросы и подстраивать их под свои интересы, считают в ведомстве

ТАСС, 5 марта. Недавние высказывания политических деятелей некоторых стран Запада о гуманитарной ситуации в провинции Идлиб, где с 27 февраля ВС Турции проводят военную операцию, говорят о лицемерии политики, которой придерживаются их государства. Об этом заявил в четверг официальный представитель МИД Сирии.

"Все эти заявления демонстрируют, что данные страны [Запада] продолжают политизировать гуманитарные вопросы и подстраивать их под свои интересы, которые ни во что не ставят сирийцев, теряющих свои жизни или покидающих свои дома <...> Они демонстрируют ложь и лицемерие политики данных стран", - приводит его слова агентство SANA.

"Западные страны во главе с Германией и Францией... поддаются шантажу [президента Турции Тайипа] Эрдогана, который продолжает эксплуатировать страдания сирийских беженцев в своих целях", - отметил представитель МИД, призвавший также "международное сообщество, особенно западных политиков, осудить... турецкую агрессию [в отношении Сирии]".

Кроме того, он подчеркнул, что "Сирия имеет все основания, гарантированные международным правом, для борьбы с терроризмом на своей территории".

Ситуация вокруг Идлиба резко обострилась 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. После этого ВС Турции нанесли удары по сирийским позициям, уточнив позднее, что было поражено более 200 целей.

27 февраля Анкара начала новую операцию в арабской республике под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по позициям сирийской армии. Турция провела на территории соседней страны уже три военные операции: "Щит Евфрата", "Оливковая ветвь" и "Источник мира". В результате была создана буферная зона безопасности между пограничными городами Аазаз и Джераблус, оккупирован Африн, а также взята под контроль территория к востоку от реки Евфрат.

Теги
СирияТурцияЭрдоган, Реджеп ТайипСирийско-турецкий конфликт
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