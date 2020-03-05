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Санкции в отношении России

Земан назвал антироссийские санкции неэффективными и противоречащими прогрессу

Президент Чехии высказался за отмену рестрикций

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в опубликованном в четверг словацкой газетой Pravda интервью выказался за отмену введенных санкций против РФ.

"Я всегда был противником не только антироссийских санкций, но и любых санкций [вообще], потому что считаю их неэффективными", - отметил он.

При этом чешский президент провел параллели с экономическими санкциями в отношении Кубы. "Против маленькой Кубы санкции действовали 50 лет. Ничего не изменилось, и режим, созданный Кастро, существует [до сего времени]. Наоборот, если бы Кубу посещали туристы и предприниматели, политики и студенты, то, возможно, в этой стране ныне была бы совершенная иная ситуация".

Санкции, по словам Земана, в значительной степени действуют против тех, кто их вводит. Они противоречат общественному, политическому и экономическому прогрессу, уверен президент Чехии.

Теги
ЧехияРоссияСанкции в отношении России
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