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75-летие Победы

Президент Чехии заявил, что вероятно приедет в Москву на 75-летие Победы

Как добавил Милош Земан, у него запланированы переговоры с президентом России Владимиром Путиным

ПРАГА, 5 марта. /ТАСС/. Президент Чехии Милош Земан в опубликованном в четверг словацкой газетой Pravda интервью сообщил, что, скорее всего, примет участие в торжествах по случаю 75-летия Победы, которые состоятся 9 мая текущего года в Москве.

"С наибольшей долей вероятности я полечу в Москву на торжества, которые состоятся 9 мая, - отметил он. - Я должен уважать [подвиг] воинов, погибших при освобождении Чехословакии".

Земан сообщил, что у него запланированы переговоры с президентом РФ Владимиром Путиным. Он поднимет вопрос о реакции российского МИД на подписанный им 13 декабря 2019 года закон об объявлении в республике 21 августа Днем памяти жертв событий 1968 года - в тот день в Чехословакию вступили войска пяти государств Варшавского договора, что ознаменовало конец демократических преобразований в этой стране, которые вошли в историю как Пражская весна.

"У меня есть договоренность о [проведении] двусторонних переговоров с президентом Владимиром Путиным, на которых я ему скажу, что российскому МИД нет никакого дела до того, какие памятные дни отмечает Чехия", - сказал Земан.

Чешский лидер подчеркнул, что сам подвергся репрессиям после прекращения процессов Пражской весны. "После советской оккупации я не мог 20 лет преподавать и 20 лет публиковаться. Считаю ненормальным, чтобы мне кто-то запрещал вспоминать 21 августа 1968 года", - отметил Земан.

Он также сообщил, что считает необходимым включить в календарь чешских памятных дат 15 марта 1939 года, когда Чехословакию оккупировала гитлеровская Германия. Это тоже была оккупация, подчеркнул президент. "В первом случае [это была оккупация] нацистская, а во втором - советская", - сказал Земан.

Память о событиях 1968 года

Земан 27 декабря 2019 года заявил пражскому сетевому изданию Parlamentnilisty, что может пересмотреть планы участия в московских торжествах по случаю 75-летия Победы из-за российского подхода к оценке ввода войск Варшавского договора в Чехословакию в августе 1968 года.

Столь резкую реакцию у главы чешского государства вызвал распространенный 18 декабря 2019 года комментарий МИД РФ, в котором говорится, что принятие в Чехии закона, признающего 21 августа Днем памяти жертв вторжения и последующей оккупации Чехословакии войсками Варшавского договора в 1968 году, вряд ли будет способствовать успешному сотрудничеству между двумя странами. В МИД России отметили, что с "большим разочарованием" узнали о принятом законе, поскольку такой подход противоречит договоренностям от 1993 года, которыми стороны заявили о желании "подвести черту под тоталитарным прошлым".

Чешские историки считают, что в период пребывания советских войск на чехословацкой территории с августа 1968 года по середину 1991 года от сопутствующих инцидентов погибли 406 граждан Чехословакии. Российские историки говорят о гибели 12 советских военнослужащих только в течение первого месяца после ввода войск Варшавского договора в ЧССР.

Теги
Земан, МилошПутин, Владимир ВладимировичЧехияРоссия75-летие Победы
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