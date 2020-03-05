Глава Евросовета в разговоре с Путиным подчеркнул необходимость прекращения огня в Идлибе

ТАСС, 5 марта. Председатель Европейского совета Шарль Мишель в ходе телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным отметил необходимость установления режима прекращения огня в провинции Идлиб на северо-западе Сирии. Об этом он в четверг написал в своем Twitter.

"В ходе разговора с президентом России Путиным я подчеркнул экстренную необходимость в устойчивом режиме прекращения огня в Идлибе и политическом решении для завершения войны в Сирии", - говорится в сообщении. Мишель также отметил, что ключевым приоритетом является оказание гуманитарной помощи и обеспечение доступа к нуждающимся.

Ранее пресс-служба Кремля сообщила о том, что Владимир Путин и Шарль Мишель обсудили по телефону ситуацию в Идлибе "в свете эскалации напряженности в идлибской зоне, вызванной агрессивными действиями террористических формирований". Как отметили в пресс-службе, "в этом контексте Мишель информировал о предпринимаемых мерах по предотвращению нелегальной миграции в страны Евросоюза". В Кремле добавили, что во время разговора особое внимание было уделено гуманитарным вопросам. Стороны условились о продолжении контактов.

Беседа состоялась перед переговорами Путина и президента Турции Тайипа Эрдогана в Кремле. В начале встречи с турецким лидером президент РФ заявил о необходимости лично обсудить сложившуюся ситуацию в Идлибе, чтобы она не разрушала российско-турецкие отношения.

Резкое ухудшение обстановки в Идлибе произошло 27 февраля, когда, по данным Минобороны РФ, боевики предприняли попытку масштабного наступления. Сирийские военные нанесли по ним удар, в результате которого, как утверждают в Анкаре, погибли 36 турецких военнослужащих. В тот же день Анкара начала новую операцию в Сирии под названием "Весенний щит", в рамках которой наносит удары по объектам и живой силе сирийской армии.